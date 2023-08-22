19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые научились лечить диабет при помощи паразитов
Также паразитирующие черви снижают риск ожирения.
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Раньше считалось, что от кишечных червей (гельминтов) нужно поскорее избавляться, поскольку они наносят серьезный вред здоровью человека. Однако результаты последнего двухлетнего исследования показывают, что эти паразиты могут повысить чувствительность клеток к инсулину и помогают избавляться от ожирения.
Ученые из Университета Джеймса Кука (Австралия) представили результаты эксперимента, в котором использовали червей-паразитов анкилостом Нового Света (Ancylostoma Necator americanus), выращенных в лаборатории. Их использовали в связи с тем, что в ответ на заражение иммунитет начинает бороться с гельминтами и снижать количество белков, вызванных воспалением, тем самым позволяя организму бороться с вирусами и бактериями.
Черви-паразиты откладывают яйца в кишечник человека, однако они абсолютно безопасны и выходят из организма вместе с калом. Заражение же происходит вне тела — личинками, попавшими в почву. Для эксперимента 40 человек в возрасте от 27 до 50 лет с высоким риском развития диабета и метаболическими болезнями, связанными с нарушением обмена веществ, разделили на три группы.
Первым 14 людям в кишечник подсадили 20 личинок паразитов, следующим 13 испытуемым — 40, а третья группа из 13 человек получила плацебо. Ни ученые, ни пациенты не знали, к какой из групп они относятся (то есть было произведено двойное слепое исследование). За здоровьем участников следили в течение двух лет.
Перед началом и концом эксперимента у всех испытуемых определили риск развития сахарного диабета, взяв кровь для оценки чувствительности к инсулину — инсулинорезистентности. В крови определяют уровень гормона и глюкозы и по специальным формулам рассчитывают индекс HOMA-IR. В норме индекс не превышает 2,7 как для мужчин, так и для женщин.
Результаты показали, что у зараженных 20 личинками анкилостом индекс HOMA-IR снизился с 3,0 до 1,8. У тех, кому подсадили 40 паразитов, сахар индекс упал незначительно — с 2,4 до 2. Группе испытуемых, которым дали плацебо, значение HOMA-IR наоборот выросло с 2,2 до 2,9.
«Пониженные значения HOMA-IR говорят, что у людей с высоким фактором риска развития диабета второго типа после подсадки паразитов снизилась резистентность к инсулину, а значит, упал этот самый риск», — отметил Пирс, один из исследователей. Ученые также отмечают, что масса тела пациентов снизилась и пришла в норму. С одной стороны, это неудивительно, что заражение гельминтами приводит к потере веса. Однако участники эксперимента отметили позитивные изменения в настроении. Также они рассказали, что за два года жизни с червями-паразитами в организме стали чувствовать себя лучше, чем раньше.
Конечно, заражение червями-паразитами само по себе может вызвать проблемы со здоровьем — вплоть до анемии и поражения нервной системы. Однако результаты исследования показали, что все зависит от количества гельминтов в организме. Во время эксперимента только у 2 человек возникли побочные эффекты, поэтому анкилостом пришлось вывести раньше срока. У остальных же людей наблюдалась положительная динамика. Спустя 2 года почти все участники отказались избавляться от червей.
Конечно, для лечебных целей вводить таких паразитов, к которым привык человеке за многолетнюю историю, не разумно. Но исследователи в будущем планируют разработать такие препараты, которые позволят получать положительный терапевтический эффект без введения гельминтов в организм.
Поскольку заражение червями-паразитами для уменьшения массы тела является небезопасным, ученые создали лекарство для похудения, которое может обеспечить потерю веса, сравнимую с таковой при проведении бариатрической операции для уменьшения объема желудка.
Анна Морозова