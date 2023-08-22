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18:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер Тото Кутуньо

Умер итальянский певец Тото Кутуньо, сообщает агентство ANSA. Ему было 80 лет.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил агентству менеджер, певец умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане после продолжительной болезни, которая прогрессировала в последние месяцы.

Музыкальная карьера Тото Кутуньо началась в 1970-х. На его мелодии были написаны тексты французских песен «Et si tu n’existais pas», «Salut» и «L't indien». С одной из самых известных своих песен — «L'italiano» — он выступил в 1983 году на фестивале в Сан-Ремо.

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