18:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер Тото Кутуньо
Умер итальянский певец Тото Кутуньо, сообщает агентство ANSA. Ему было 80 лет.
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Как сообщил агентству менеджер, певец умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане после продолжительной болезни, которая прогрессировала в последние месяцы.
Музыкальная карьера Тото Кутуньо началась в 1970-х. На его мелодии были написаны тексты французских песен «Et si tu n’existais pas», «Salut» и «L't indien». С одной из самых известных своих песен — «L'italiano» — он выступил в 1983 году на фестивале в Сан-Ремо.