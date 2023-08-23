Треть россиян после отпуска хотят уволиться

57% участников исследования берут отпуск на 2 недели. 28% отдыхают от недели до 10 дней. 67% опрошенных считают, что этого достаточно для перезагрузки и отвлечения внимания от рабочих процессов. 12% считают, что минимальный отпуск должен быть три недели, чтобы полноценно отдохнуть.
При этом возвращаться на работу после отдыха хотят только 21% респондентов. 17% хотели бы вернуться и работать удаленно, а 34% сотрудников вообще не готовы возвращаться.
Полностью «выключаются» из рабочих процессов 58% участников исследования. 27% так или иначе участвуют — отвечают на звонки и сообщения, доделывают документы.
После отпуска состояние радости и удовлетворения жизнью испытывают 32% опрошенных. 27% сталкиваются с быстрым выгоранием из-за того, что вынуждены с головой погрузиться в рабочие процессы. 18% рассказали, что первую неделю после отпуска проводят в приподнятом настроении, но оно быстро сменяется рутиной.
О том, чтобы уволиться после отпуска, думает каждый третий опрошенный. Такое же количество готовы менять род деятельности, переобучаться и перестраивать свои рабочие процессы. Желание повысить квалификацию и развиваться на текущем рабочем месте появляется в отпуске у 19% респондентов. 12% планируют после отдыха просить повышения зарплаты.