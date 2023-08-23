Исследование: сколько россияне тратят на подготовку к школе Узнаем у наших пользователей
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
13:36 (мск), источник: Газета.Ру

Треть россиян после отпуска хотят уволиться

Треть россиян (34%) отмечают, что после отпуска не рады вернуться на работу и хотят сменить род деятельности. 27% пожаловались на подавленное эмоциональное состояние. Такие данные получены по итогам опроса в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Источник: Reuters

57% участников исследования берут отпуск на 2 недели. 28% отдыхают от недели до 10 дней. 67% опрошенных считают, что этого достаточно для перезагрузки и отвлечения внимания от рабочих процессов. 12% считают, что минимальный отпуск должен быть три недели, чтобы полноценно отдохнуть.

При этом возвращаться на работу после отдыха хотят только 21% респондентов. 17% хотели бы вернуться и работать удаленно, а 34% сотрудников вообще не готовы возвращаться.

Полностью «выключаются» из рабочих процессов 58% участников исследования. 27% так или иначе участвуют — отвечают на звонки и сообщения, доделывают документы.

После отпуска состояние радости и удовлетворения жизнью испытывают 32% опрошенных. 27% сталкиваются с быстрым выгоранием из-за того, что вынуждены с головой погрузиться в рабочие процессы. 18% рассказали, что первую неделю после отпуска проводят в приподнятом настроении, но оно быстро сменяется рутиной.

О том, чтобы уволиться после отпуска, думает каждый третий опрошенный. Такое же количество готовы менять род деятельности, переобучаться и перестраивать свои рабочие процессы. Желание повысить квалификацию и развиваться на текущем рабочем месте появляется в отпуске у 19% респондентов. 12% планируют после отдыха просить повышения зарплаты.

Евгений Одинцов

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тарасова заявила, что Костомаров заставил ее плакать
Дубцова рассказала, как на концерте сбылся ее «самый страшный кошмар»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта