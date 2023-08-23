11:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 23 августа
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СМИ: врио главкома ВКС России назначили генерала Афзалова
По данным РИА Новости, временно исполняющим обязанности главкома ВКС России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.
Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину
Им предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовик «Прогресс МС-24»
После отделения от третьей ступени ракеты «Прогресс» начал самостоятельный полет к станции, он займет двое суток.
Ипотека в России подорожала до 14%
15 из топ-30 банков уже подняли ставки.
ВС России пресекли атаку трех украинских БПЛА на Москву
Два были сбиты ПВО, один подавлен РЭБ, пострадавших нет, сообщили в Минобороны.