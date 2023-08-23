11:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: какие БАДы действительно помогают
И какой эффект их прием на самом деле оказывает на организм.
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Согласно статистике, четыре из пяти американцев ежедневно принимают в пищу биологически активные добавки. Многие ученые до сих пор спорят о целесообразности их приема, некоторые даже уверены, что таблетки, скорее, имеют эффект плацебо. Редакция Daily Mail изучила пять самых популярных добавок и их пользу для организма. Исследование основано на поисковых запросах в Сети и отзывах, составленных Total в Shape — онлайн-фитнес-центре.
Это измельченный корень растения, который снимает стресс, беспокойство, улучшает качество сна, помогает бороться с менопаузой и повышает либидо. Эксперты сообщают, что эти таблетки содержат витанолиды — соединения, уменьшающие воспаление. Некоторые также предполагают, что они могут помочь подавить выброс дофамина в мозг, сдерживая стресс.
Мета-анализ 2022 года, в котором рассматривались 12 исследований с данными 1000 человек, действительно выявил потенциальную связь между приемом добавки и снижением стресса. Тем не менее, Национальный центр дополнительного и интегративного здоровья (NCCIH) говорит, что добавка «может быть эффективной», но предупреждает, что необходимы дополнительные исследования.
NCCIH также заявил, что существуют «ограниченные доказательства» того, что добавка может помочь повысить уровень тестостерона или улучшить здоровье мозга. Диетологи говорят, что добавка безопасна в использовании, но ее не следует принимать регулярно из-за риска побочных эффектов, таких как диарея и рвота. И она вовсе не рекомендуется к употреблению людям, у которых проблемы с щитовидной железой, а также при аутоиммунных заболеваниях и беременным женщинам.
Популярная добавка для наращивания мышечной массы продается в формате порошка. Он повышает энергию и выносливость, а также помогает быстрее восстанавливать мышцы. Мета-анализ 2022 года, включающий 12 исследований, показал, что добавка была «эффективной» для роста мышц у здорового молодого населения. Также были предположения, что креатин помогает с функцией мозга у людей в возрасте 60 лет и старше, хотя доказательства этого остаются «ограниченными».
Из небольшого исследования этого утверждения одна статья с участием 30 человек, принимавших креатин четыре раза в день в течение одной недели, показала значительное улучшение функции мозга. Но выборка была слишком мала, чтобы сделать окончательные выводы об эффектах добавки.
Есть мнение, что эта «супертаблетка» помогает при широком спектре заболеваний: от мышечной боли до мигрени и слабости. Естественный магний содержится в таких продуктах, как шпинат, орехи, лосось и говядина. Эксперты говорят, что те, кто придерживается сбалансированной диеты, должны получать достаточно вещества из натуральных источников, и им не нужно будет принимать дополнительные добавки.
Но многие все же принимают его, чтобы избежать дефицита. Некоторые диетологи предполагают, что прием магния помогает спортсменам бороться с мышечными спазмами. Исследования с участием почти 400 беременных женщин подтверждают это утверждение, показывая, что добавка может помочь избежать судорог в ногах, особенно ночью. Однако при исследовании реакций пожилых людей такого эффекта не наблюдалось.
Он естественным образом вырабатывается в мозгу, когда солнечный свет исчезает, вызывая чувство сонливости. Добавка должна ускорять этот процесс и продлевать время сна. После приема мелатонин всасывается в кровь и попадает в мозг уже через 30 минут, однако только от 2,5 до 50% вещества в таблетке действительно действует на орган. NCCIH утверждает, что исследований влияния БАДа на организм недостаточно.
Тем более, что очень мало исследований с добровольцами с неврологическими нарушениями, например, деменцией. Исследование 2022 года с участием 3000 человек, показало, что те, кто регулярно принимал добавку, с большей вероятностью ухудшали свое состояние. При этом самочувствие добровольцев было прямо пропорционально дозе, которую они принимали.
Он вырабатывается естественным путем, когда организм подвергается воздействию солнечного света, и взрослым требуется всего 10−15 минут в день, чтобы получить рекомендуемую суточную дозу. Эксперты говорят, что каждый человек должен получать достаточное количество этого витамина каждый день естественным путем, даже под воздействием облачного неба зимой. Также существовало предположение о том, что этот витамин помогает укрепить кости за счет увеличения количества кальция, усваиваемого организмом.
Тем не менее, основные исследования не предполагают, что прием витамина Д укрепляет кости у здоровых людей среднего и пожилого возраста. Имеются также доказательства в поддержку утверждений, что витамин помог защитить организм испытуемых от воздействия COVID-19. Но доказательств того, что он предотвращает и борется с инфекцией, нет.
Помните: ответственность за ваше здоровье лежит на вас и на лечащем враче. Перед тем, как покупать и принимать биологически активные добавки, проконсультируйтесь со специалистом.
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Олеся Маевская