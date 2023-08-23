11:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Странная оптическая иллюзия вызвала споры в соцсетях
Черно-белый вихрь содержит число, но пользователи не могут договориться, сколько в нем цифр.
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Оптические иллюзии очень интересны и занимательны. Они показывают, как невероятно работают мозг и зрение человека. Порой такие эффекты могут сыграть злую шутку и даже поссорить, так как разные люди, смотря на одно и то же, видят разные изображения. Наверняка все помнят иллюзию с цветом женского платья — из-за одной фотографии мог возникнуть целый спор, так как к единому мнению прийти было сложно. Недавно в соцсетях завирусилась еще одна визуальная головоломка, которая сводит с ума пользователей.
Оптическая иллюзия показывает число, которое скрылось за черно-белыми неровными спиралями — как раз они искажают цифры и затрудняют их восприятие. Тысячи людей со всего мира стараются разгадать головоломку и понять, что на самом деле находится под черно-белым кругом. Один пользователь написал под картинкой: «45283… И в чем подвох? Должен ли я записаться на прием к своему терапевту?». «Я вижу 45283. Я вижу, что там есть цифры, но не могу их придумать», — оставил комментарий другой.
Каждый видит разное количество цифр, однако на самом деле их семь, и стоят они в таком порядке: 3452839.
Причина, по которой люди не могут сойтись во мнениях, заключается в разной контрастной чувствительности, которая является важным показателем зрительной функции. Она позволяет нам воспринимать объект и фон отдельно друг от друга. В повседневной жизни это происходит, например, когда вы едете на машине в условиях плохой освещенности или тумана и видите силуэты предметов.
В данной головоломке сложно разглядеть цифры потому, что они находятся на одном уровне, а черно-белые завитки — на другом. Люди с высокой контрастной чувствительностью с большей вероятностью увидят целое число. Если же она снижена, это может быть вызвано определенными заболеваниями глаз. Поэтому, если вас беспокоит, что вы не можете увидеть изображение, скрытое за спиралями, стоит обратиться к специалисту.
Интересную оптическую иллюзию создали психологи из Университета Осло в Норвегии. Она способна обмануть большинство людей, заставив думать, что черная дыра на изображении расширяется.
Анна Морозова