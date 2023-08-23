Исследование: сколько россияне тратят на подготовку к школе Узнаем у наших пользователей
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
13:24 (мск), источник: Газета.Ру

«Наши танковые дивизии были теперь обескровлены»

Полковник Ходаренок описал, как танки вермахта не изменили ход войны в Курской битве.

Танковый десант, август 1943 года | Источник: РИА "Новости"

80 лет назад — 23 августа 1943 года — с освобождением Харькова завершилась Курская битва. По количеству привлеченных войск, сил и средств она превзошла и битву под Москвой, и Сталинградскую битву. О противостоянии бронетанковых войск вермахта и Красной Армии и о том, почему новейшие немецкие танки «Тигр» и «Пантера» не помогли Германии одержать победу — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Одна из величайших битв Второй Мировой войны — Курская битва — продолжалась 50 дней. Вермахт в ней потерпел поражение, от которого так и не смог оправиться до конца войны. ВВС Рабоче-крестьянской Красной Армии завоевали господство в воздухе и прочно удерживали его до конца войны. После Курска Германия окончательно отказалась от проведения стратегических наступательных операций и перешла к обороне на всем советско-германском фронте. Стратегическая инициатива перешла к РККА.

В ходе Курской битвы были проведены три стратегические операции: Курская стратегическая оборонительная операция (5 — 23 июля 1943 года), Орловская стратегическая наступательная операция (кодовое наименование «Кутузов», 12 июля — 18 августа 1943 года), Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция («Румянцев», 3 — 23 августа 1943 года). В результате этих операций РККА обескровила, а затем остановила наступление ударных группировок вермахта, нанесла крупное поражение группе армий «Центр», взяла штурмом город Орел, разгромила белгородско-харьковскую группировку противника, освободила Белгород и Харьков, создала благоприятные условия для освобождения Левобережной Украины.

Летом 1942 года СССР предпринимал все усилия, чтобы выпускать больше средних танков Т-34. В то же время научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию перспективных боевых бронированных машин в стране были практически свернуты.

Контрнаступление советских войск 12 июля 1943 года | Источник: РИА "Новости"

В Германии тогда же запускали в серию несколько перспективных танков, самоходно-артиллерийских установок и штурмовых орудий, существенно модернизировали боевые машины, уже состоящие на оснащении бронетанковых войск вермахта. К последним в первую очередь надо отнести Pz.Kpfw IV. Ausf. F2 с длинноствольной 75-мм пушкой KwK 40 L/43 и Pz.Kpfw IV. Ausf. G и H с пушкой KwK 40 L/48. Бронирование передней части корпуса варианта Н увеличилось до 80 мм, и эта модификация по своим ТТХ уже существенно превосходила танк Т-34.

На Курской дуге впервые были задействованы в боях средние танки «Пантера» (Pz.Kpfw V. Ausf. D) и тяжелые самоходно-артиллерийские установки «Фердинанд» (8,8 cm StuK 43 Sfl L/71 Panzerjäger Tiger (P), Sturmkanone mit 8,8 cm StuK 43, Sd.Kfz.184). Всего «Фердинандов» на Курской дуге было 90 (два батальона). Впервые в большом количестве в боевых действиях приняли участие тяжелые танки «Тигр I» (Pz.Kpfw.VI Ausf. E).

В боях под Курском также были отмечены самоходные штурмовые орудия StuG III и StuG 42, самоходно-артиллерийские установки Hornisse, Hummel, Wespe и некоторые другие машины.

Мощные «Тигры»

Наибольший интерес среди новейших германских боевых бронированных машин, безусловно, представляет тяжелый танк «Тигр I» (Pz.Kpfw.VI Ausf. E). В 1942 году было изготовлено 78 танков «Тигр I», в 1943-м — 649 танков, в 1944 году — 623 танка, то есть всего вермахт получил 1350 танков.

Танки «Тигр I» имели заводские номера с 250001 по 251350. Сейчас «живых» танков этого типа сохранилось всего лишь несколько единиц. В музее Бовингтона Соединенного Королевства находится танк 250122, танк 259912 — в музее города Сишейм, еще один танк Pz.Kpfw.VI Ausf. E находится в Музее истории бронетанковой техники МО России в Кубинке.

В момент своего появления и на протяжении еще некоторого времени «Тигр» был самым мощным танком в мире. Его 88-мм пушка KwK 36 L/56 не имела равных, а лобовую броню не мог пробить ни один снаряд. На расстоянии 1,5−2 км «Тигр» уверенно поражал все типы советских танков. Кроме пушки, «Тигр» был оснащен двумя пулеметами 7,92-мм MG34. Боекомплект танка составлял 92 снаряда и 4,5 тыс. снарядов.

Танки уходят в разведку. Белгородское направление, июль 1943 года | Источник: РИА "Новости"

Корпус танка имел довольно простые очертания и выполнялся из катанной брони. Отсутствие углов рационального наклона брони компенсировалось ее толщиной. Броневая защита «Тигра» выглядела следующим образом:

  • корпус: лоб — 100 мм, борт — 80 мм, корма — 80 мм, крыша — 25 мм, днище — 25 мм;
  • башня: лоб — 100 мм, борт — 80 мм, маска пушки — 110 мм.

«Тигр» бы первым немецким танком с ходовой частью, в которой опорные катки устанавливались в шахматном порядке (идея инженера Книпкампа). Эта система с торсионной подвеской обеспечивала плавный ход машины и относительное удобство экипажа. Однако при эксплуатации танков на Восточном фронте в зимнее время между катками набивались снег и грязь, которые замерзали за ночь и к утру блокировали ходовую часть «Тигра».

Возникли и большие трудности с ремонтом танков в полевых условиях. Для того, чтобы заменить один-два поврежденных внутренних катка, приходилось разбирать чуть ли не всю подвеску боевой машины. Существенно усложняло эксплуатацию «Тигра» и наличие двух типов гусениц: транспортные шириной 520 мм, и боевые — 725 мм. Подобное техническое решение было продиктовано тем, что танк по ширине не вписывался в габариты железных дорог рейха. Иногда при транспортировке снимали и внешние катки. Словом, при совершении маршей по железной дороге машину приходилось несколько раз «переобувать».

При производстве танка «Тигр I» использовались два типа двигателей: на первые 250 машин устанавливался бензиновый двигатель «Майбах» HL210P30 мощностью 650 л. с.; на остальных танках — «Майбах» HL230P45 мощностью 700 л. с. Расход топлива на 100 км достигал весьма внушительных величин: по шоссе — 270 литров, по грунтовой дороге — 480 литров. Но это только по паспорту. На самом деле было существенно больше. Боевая масса танка достигала 56 тыс. кг.

В Курской битве приняло участие всего два батальона «Тигров». В составе группы армий «Центр» (северный фас Курской дуги) действовал 505-й тяжелый танковый батальон (45 машин). На южном фасе дуги в боевых действиях принял участие 503-й тяжелый танковый батальон (по одним данным — 43 машины, по другим — 45).

Кроме того, тяжелые танковые роты «Тигров» были в боевом составе некоторых элитных моторизованных дивизий — «Великая Германия» (15 танков), СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» (13), СС «Мертвая голова» (15) и СС «Райх» (14). Всего в Курской дуге принимали участие не более 145 «Тигров».

Неуязвимые «Пантеры»

Еще одна германская новинка времен Курской дуги — средние танки «Пантера» (Pz.Kpfw V. Ausf. D2). Усиленный двигатель и улучшенная коробка переключения передач позволили поднять толщину лобовой брони этой версии «Пантеры» до 80 мм, что сделало ее практически неуязвимой для всех советских танковых и противотанковых орудий.

Танк «Пантера» | Источник: AP 2023

Вооружение Pz.Kpfw V. Ausf. D2 — 75-мм пушка KwK 42 L/70 с длиной ствола в 70 калибров было предназначено в основном для борьбы с танками. Бронепробиваемость KwK 42 на дальности 2 300 метров снарядом PzGr 40/42 превышала 100 мм. Лобовая броня Т-34, напомним, составляла всего 45 мм.

Первыми новые танки получили 51-й и 52-й танковые батальоны, составлявшие ядро 10-й танковой бригады, завершившей формирование к 14 июня 1943 года и принявшей участие в боевых действиях на южном фасе Курской дуги. Эта бригада имела в своем составе 200 «Пантер» (в том числе четыре командирских машины).

Ожидалось, что новые танки хлынут в бреши в советской обороне, проделанные «Тиграми», и быстрыми мощными ударами дезорганизуют русский тыл, подавят всякую волю бойцов РККА к дальнейшему сопротивлению.

Однако менее чем через неделю боевых действий было утрачено 127 «Пантер». Значительная часть вышла из строя по техническими причинам. В строю к 12 июля 1943 на южном фасе дуги оставалось всего 41 машина этого типа.

Гвардейцы-бронебойщики отражают танковую атаку врага, лежа рядом с подбитым танком, 1943 год | Источник: РИА "Новости"

Мины и пушки против танков

И до Курской битвы, и по результатам боевых действий народному комиссару обороны Маршалу Советского Союза тов. Сталину были представлены несколько служебных записок. В одной из них (составленной еще в конце июня 1943 года), в частности, говорилось: «артиллерийское вооружение танков Т-34 и КВ — 76-мм пушки — позволяли до настоящего времени вести успешную борьбу со всеми танками противника. Появление у противника танка Т-VI (т. е. “Тигр I”, он же Pz.Kpfw.VI Ausf. E), броня которого не пробивается 76-мм пушкой Ф-34, уничтожило это преимущество. Появилась настоятельная необходимость вооружить наши танки пушками большего калибра, обладающими лучшей пробивной способностью».

По итогам боевых действий под Курском Сталину была представлена еще одна служебная записка, в которой отмечалось: «в боях на Орловском, Курском, Белгородском и Харьковском направлениях противник применил новые типы танков и самоходных артустановок (“Тигр”, “Пантера”, “Фердинанд”) с пушками калибра 75 и 88 мм, имеющим большую начальную скорость снаряда (830−1050 м/сек) и повышенную толщину бронирования, рассчитанную на защиту от поражения бронебойным снарядом наших 76-мм пушек со всех дистанций…».

По иронии судьбы, одна из величайших побед Красной Армии во Второй Мировой войне под Курском была одержана в то время, когда советские бронетанковые и механизированные войска в качественном отношении были слабее германских.

Только при благоприятных тактических условиях, которые складывались исключительно во время ближнего боя, когда Т-34 могли приблизиться на расстояние 500−600 метров к германским танкам, «Пантеры» и «Тигры» оказывались уязвимыми для огня 76,2-мм пушек Ф-34 советских танков.

Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году | Источник: РИА "Новости"

Но не одни только советские танки сыграли роль в провале операции «Цитадель». Германский генерал Фридрих фон Меллентин в своих воспоминаниях отмечает, что русские перед операцией «Цитадель» «совершенствовали оборону на вероятных направлениях нашего прорыва, строили несколько оборонительных рубежей и превращали в мощные узлы сопротивления важные в тактическом отношении населенные пункты. Весь район был буквально усеян минами…». Согласитесь, это что-то напоминает уже из дней сегодняшних.

Высокая цена Победы

После танковых сражений на Курской дуге советским руководством были сделаны все необходимые выводы. Закончен выпуск легких танков Т-70 и не развертывалось производство перспективных Т-80, шедших им на замену. На оснащение бронетанковых частей и соединений РККА начали поступать модернизированные танки Т-34−85 и тяжелые танки ИС-2, позволяющие успешно бороться с новыми германскими машинами.

Выпуск Т-34−85 стартовал в январе 1944 года на заводе № 112 «Красное Сормово» в городе Горьком. К началу весны 1944 года к серийному производству Т-34−85 подключились два других завода — № 174 в Омске и № 183 в Нижнем Тагиле. Производство тяжелых танков ИС-2 с 122-мм пушкой Д-25Т было развернуто уже в начале 1944 года. Впервые танк был применен в Корсунь-Шевченковской операции.

За победу на Курской дуге бронетанковыми и механизированными войсками РККА была заплачена весьма высокая цена. В Курской стратегической оборонительной операции было потеряно 1 614 советских танков и САУ, в Орловской стратегической наступательной операции — 2586 танков и САУ, в Белгородско-Харьковской стратегической наступательной операции — 1 864 танка и САУ. Итого — 6064 танка и самоходных артиллерийских установок. О потерях Вермахта в Курской битве споры идут до сих пор (по разным данным, Германия потеряла от 760 до 1200 танков). Генерал Фридрих фон Меллентин, в частности, пишет — «наши танковые дивизии, находившиеся в таком прекрасном состоянии в начале битвы, были теперь обескровлены».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тарасова заявила, что Костомаров заставил ее плакать
Дубцова рассказала, как на концерте сбылся ее «самый страшный кошмар»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
памятные датыистория