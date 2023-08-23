11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Очередность болезней влияет на продолжительность жизни
Но есть шанс улучшить свое состояние.
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Более 25% взрослых жителей Великобритании имеют два или более хронических заболевания. Этот показатель увеличивается до 65% для людей старше 65 лет и почти до 82% для лиц в возрасте 85 лет и старше. Об этом в интервью журнала The Conversation рассказала Рианнон Оуэн, профессор статистики Университета Суонси.
В проведенном исследовании ученые оценивали, как ряд множественных хронических заболеваний (психозы, диабет и застойная сердечная недостаточность) развиваются с течением времени и какое влияние это может оказать на ожидаемую продолжительность жизни. Оуэн и ее команда проанализировали развитие этих болезней за 20-летний период у более чем 1,6 миллиона взрослых в возрасте 25 лет и старше. Для этого они использовали данные, хранящиеся в главном банке данных Великобритании SAIL.
Команда изучила порядок и сроки развития заболеваний у пациентов одного возраста, пола и региона депривации. Выяснилось, что порядок, в котором у людей появлялись и развивались эти заболевания, оказал огромное влияние. Люди, у которых развился диабет, психоз и застойная сердечная недостаточность (именно в таком порядке), имели наибольшую потерю ожидаемой продолжительности жизни (в среднем примерно 13 лет). Пациенты, чьи заболевания развивались в другом порядке, пострадали меньше.
Так, например, среднестатистический 50-летний мужчина в районе средней депривации может испытывать разницу в ожидаемой продолжительности жизни более чем на 10 лет в зависимости от того, в каком порядке у него развились эти три заболевания. Исследование также показало, что люди, у которых сначала развился диабет, затем психоз и, наконец, застойная сердечная недостаточность, имели более высокий риск развития тяжелого состояния здоровья и смерти в течение пяти лет после постановки диагноза.
Однако развитие заболеваний не всегда сокращает продолжительность жизни. Например, у людей с диагнозом психоз и диабет — в любом порядке — ожидаемая продолжительность жизни была выше, чем у людей с диагнозом только психоз. Хотя это было неожиданным открытием, ученые считают, что люди с диабетом будут иметь более регулярный контакт со специалистами здравоохранения, например, через диабетические клиники, что может улучшить их общее состояние здоровья.
Результаты также показали, что застойная сердечная недостаточность сама по себе и в сочетании с психозом (в любом порядке появления) оказывает такое же влияние на ожидаемую продолжительность жизни, как и «наихудшее» сочетание диабета, психоза и застойной сердечной недостаточности (в таком порядке). Будущие исследования могут оценить влияние программ скрининга и вмешательств на задержку развития дальнейших долгосрочных болезненных состояний и продление жизни пациентов.
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Олеся Маевская