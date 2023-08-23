Туры в Турцию подешевели перед началом учебного года

«Мониторинг систем бронирования туроператоров на предмет цен на отдых в Турции с вылетом в ближайшие дни показал — недельный тур в отель “три звезды” с вылетом в конце августа на “все включено” обойдется в 60 тысяч рублей на двоих при покупке сейчас. Скидки достигают 40−60 процентов от изначальной цены», — сообщили в ассоциации.
Там пояснили, что «удешевление вызвано традиционным спадом спроса, связанным с началом учебного года». В АТОР подчеркнули, что спад клиентской активности и, как следствие, появление горящих спецпредложений на ближайшие вылеты наблюдается сейчас и на таиландском направлении.
«Снижение цен на туры в Турцию, как и в случае с Таиландом, не будет долгоиграющей историей. Спрос вернется к нормальному уровню, начиная с сентября, а вместе с ним уйдут и столь щедрые спецпредложения», — уточнили в ассоциации.
Там добавили, что стартовые цены на недельные туры в Турцию с вылетом в начале сентября находятся уже на уровне от 92,5 до 100 тысяч рублей на двоих. С середины месяца минимальные цены на отели «три звезды» в большинстве случаев поднимаются до 108−115 тысяч рублей за недельный турпакет на двоих.