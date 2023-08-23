13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоомагазине Великобритании вылупилась двухголовая змея
Она относится к виду свиноносых носатых змей.
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UPI сообщает, что в зоомагазине Exeter Exotics в городе Эксетер (Англия) четыре недели назад вылупилась двухголовая змея. Сейчас особь чувствует себя хорошо и уверенно и уже переведена в отдельный вольер.
Свиноносая носатая змея или западный крючконосый уж — неядовитая змея из семейства ужеобразных. Их общая длина колеблется от 60 до 80 см, рисунок на спинке состоит из буроватых пятен, а клювовидный щиток на конце морды увеличен и поднят вверх.
В Exeter Exotics сообщили, что молодая свиноносая носатая змея хорошо поправилась. Одна ее голова с удовольствием ела сардины, пока вторая чаще голодала.
Все дело в том, что у второй более узкое горло и она реже требует еды. «Странно наблюдать за тем, как левая голова совершает жевательные движения, пока ест правая голова», — отмечают сотрудники магазина.
Двуглавые змеи являются невероятно редкими созданиями. Обычная такая аномалия происходит по двум причинам — генетическая мутация или ошибка в делении однояйцевых близнецов.
Однако жизнь «гидр» недолговечна. И дело не только в сложности строения такого организма (например, двойной системы пищеварения), но в элементарной борьбе двух животных единиц за право напасть на добычу, урвать больший кусок или даже ползти в одну сторону. Чаще всего одна голова начинает «доминировать» над второй. Это может привести к тому, что поддающаяся сторона остается без пищи, голодает, умирает, а за ней погибает и весь организм.
Недавно в национальном заповеднике Китая обнаружили неизвестную науке змею. Особь предпочитает мышей и жаркую погоду.
Олеся Маевская