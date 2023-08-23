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14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Норвегии королевскому пингвину присвоили звание генерал-майора

Пернатого бригадного генерала повысили за хорошее поведение.

Источник: The Royal Edinburgh Military Tattoo

В Норвегии королевскому пингвину сэру Нильсу Олафу III присвоили звание генерал-майора Королевской гвардии, сообщается на сайте Королевского Эдинбургского парада военных оркестров. Он считается официальным символом подразделения, которое охраняет королевские резиденции.

В торжественной церемонии по этому случаю приняли участие более 160 одетых в форму солдат гвардии Его Величества короля Норвегии. Все они стояли смирно, пока сотрудники зоопарка прикрепляли значок к крылу пингвина.

Старший сержант из оркестра Его Величества короля Норвегии Фредерик Грессет рассказал, что птицу повысили за хорошее поведение, а также за то, что пингвин «подавал хороший пример остальным пингвинам из Эдинбургского зоопарка». Стоит отметить, что ранее, в 2008 году, Нильс Олаф III был посвящен в рыцари.

Он стал первым пингвином, получившим такое высокое армейское звание, и в честь этого события в зоопарке установили его бронзовую статую. А в 2016 году птице было присвоено звание бригадного генерала.

Недавно ученые из Музея Брюса в Гринвиче обнаружили окаменелые останки самого крупного пингвина: животное весило 154 килограмма и обитало в водах у Новой Зеландии более 50 миллионов лет назад.

Олеся Маевская

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