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17:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа стартовая цена выставленной на продажу бывшей дачи Сталина

Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с «Лентой.ру» высказалась о возможной цене выставленной на аукцион дачи советского лидера Иосифа Сталина. Специалист отметила, что торги, вероятно, начнутся с одного миллиарда рублей.

Источник: РИА "Новости"

Она объяснила, что столь высокая цена объясняется культурно-исторической ценностью объекта и напомнила о его прошлом.

Еще до того, как этот объект принадлежал Сталину, он принадлежал и купеческому роду Алексеевых. В этом даже еще большая его историческая ценность. Цена этого объекта может составить несколько миллиардов рублей. Если бы я проводила этот аукцион, я бы стартовала с одного миллиарда рублей.

Наталья Перескокова
риелтор, эксперт по недвижимости

По ее словам, вероятнее всего, что покупатель объекта примет решение о реставрации дачи и впоследствии ее открытия для общего пользования.

«Важно понимать, для чего этот объект покупают. Думаю, это здание захотят сохранить и реставрировать. Здание очень сильно разрушено, поэтому его придется отстраивать заново. (…) Такие объекты обычно покупают крупные предприниматели, бизнесмены, это может быть и какая-то компания. Частные лица такое обычно не покупают», — сказала она.

Ранее стало известно, что в подмосковных Вешках Мытищинского района на аукцион по продаже выставили усадьбу «Липки», где в начале 1930-х годов жил Иосиф Сталин. Сообщается, что общая площадь строений на усадьбе составляет около четырех тысяч квадратных метров, участок занимает 38,4 гектара.

Усадьбу построили в XIX веке, и там поселился купец Александр Алексеев. Позже комплекс был национализирован и отдан под интернат. В 1932 году туда переехал Сталин. Спустя время усадьбу использовали для размещения загородного реабилитационного центра, а потом объект закрыли на реконструкцию.

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