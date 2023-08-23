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15:43 (мск), источник: Газета.Ру

Индийский аппарат «Викрам» совершил мягкую посадку в районе южного полюса Луны

Индийский аппарат «Викрам» впервые совершил мягкую посадку на Луну и доставил на нее колесный аппарат. Так Индия стала четвертой «лунной державой» после СССР, США и Китая, а также первой, которой удалось сесть в полярном регионе Луны.

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«Газета.Ru» рассказывает, как устроена миссия «Чандраян-3» и луноход «Прагъян» и об их отличиях от потерпевшей 21 августа крушение российской межпланетной станции «Луна-25».

Что Индия делает в космосе?

Индия стала космической державой давно, запустив собственный первый спутник в 1980-ом году. Изначально задачи ставились сугубо утилитарные: правительство не намеревалось лететь к Луне или Марсу, пока жители страны голодают. Вместо этого запуск спутников должен был обеспечить Индию связью и научными данными, полученными в ходе зондирования Земли.

К XXI веку уровень жизни индусов сильно вырос, как и технологический уровень их космической отрасли. В 2008-ом году Индия запустила первую дальнекосмическую миссию по исследованию Луны. В рамках «Чандраян-1» (в переводе с санскрита «Лунный корабль») на орбиту естественного спутника Земли вывели зонд, а также сбросили на поверхность Южного полярного региона ударный аппарат. Столкновение выбросило лунный грунт, после чего находящийся на орбитальном аппарате спектрометр обнаружил в этом облаке воду — еще до того, как американский спутник LRO картографировал ее распределение на Луне.

Миссия 2019 года «Чандраян-2» предполагала уже мягкую посадку на Луну с луноходом на борту, но с аппаратом утратили связь на высоте в пару километров. В результате он разбился. Кроме того, в 2014 году Индия вывела на орбиту Марса аппарат «Мангальян». В дальнейшем Индийская организация космических исследований планирует построить собственную космическую станцию, продолжить исследование Луны, выйти на орбиту Венеры, а гипотетически — отправить зонд к Юпитеру, что за всю человеческую историю удавалось лишь США и Европе.

Какой аппарат сел на Луну сейчас?

«Чандраян-3» состоит из двух основных компонентов — посадочного аппарата и небольшого лунохода. Запуск состоялся 14 июля на ракете GSLV Mk.III. Прилунение запланировано примерно в том же полярном районе, где должна была сесть «Луна-25», в точке с координатами 69,36 ю.ш. 32,335 в.д.

При создании посадочного модуля «Викрам» инженеры делали упор на надежность, и в теории он должен выдержать даже относительно жесткое падение. На аппарате установлен комплекс научных приборов: датчики для изучения температуры и теплопроводности, сейсмометр и зонд для анализа плазмы.

Индийский луноход «Прагъян» очень мал и весит 26 кг, — для сравнения, советские аппараты весили более 700 кг, а китайские — 140. На «Прагъяне» установлены лазерный и альфа-спектрометр, с помощью которых он будет исследовать состав грунта и постарается зафиксировать присутствие воды. Кроме того, с помощью камер ученые обследуют кратеры в зоне посадки, чтобы реконструировать историю падения астероидов на Луну. Однако из-за малых размеров луноход сможет поддерживать связь с Землей лишь через посадочный модуль, так что зона исследований ограничена кругом радиусом 500 метров. «Прагъян» должен проработать один лунный день (14 земных суток).

Оставшийся на орбите перелетный модуль, доставивший аппарат к Луне, должен проработать еще несколько месяцев для тестирования оборудования и наблюдения за Землей в ближнем инфракрасном диапазоне.

Отличия «Чандраян-3» от «Луны-25»

Обе миссии были нацелены в Южный полярный регион Луны. Он особо важен для ученых в том числе для строительства лунной базы из-за обильного содержания водяного льда. Лед можно использовать для производства топлива, для охлаждения скафандров и техники, а также в качестве сырья для химических реакций.

Однако «Луна-25», в отличие от индийской миссии, не предполагала использование лунохода. Вместо него на российском зонде был установлен мощный комплекс научных приборов и механизированный совок для создания раскопов. Исследовательские возможности «Чандраян-3», на первый взгляд, скромнее, и основная официальная цель миссии — совершить посадку как таковую, доказав работоспособность индийской техники. При этом, несмотря на более легкие и простые научные приборы, наличие подвижного лунохода «Прагъян» дает дополнительные преимущества. Благодаря нему индусы смогут исследовать большую площадь, что особенно важно для картографирования лунного льда.

Наконец, миссия «Чандраян-3» шла медленнее — аппарат запустили в середине июля, но он поднимал околоземную орбиту в несколько этапов, так что достиг Луны лишь 5 августа. Переход с эллиптической лунной орбиты на низкую круговую предпосадочную также занял более недели, а посадка произошла лишь сейчас. Российский аппарат разбился при попытке перейти с низкой круговой орбиты высотой примерно 100 км на эллиптическую предпосадочную с периселением (нижайшей точкой) около 18 км.

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