17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый объяснил, почему тест на запах не поможет определить свежесть продуктов
Пищевые патогены — коварная вещь.
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Мэтью Гилмор, директор Сети исследований в области безопасности пищевых продуктов Института Квадрам, дал интервью для The Conversation. В нем ученый объяснил, почему в вопросе безопасности пищевых продуктов не всегда стоит доверять своему носу.
Многие уверены, что по запаху можно понять, испортился продукт или нет, но не стоит опираться только на этот критерий. Особенно, если вы знаете, что упаковка была вскрыта несколько дней. Гилмор признается, что сам проверяет так еду. И это несмотря на то, что он микробиолог и знает, что микробы, которых он пытается унюхать, не имеют запаха.
Некоторые микробы действительно обретают его в процессе роста. Например, приятный аромат дрожжей в только поднявшемся тесте или испеченном хлебе. Однако микробы, которые чаще всего связаны с болезнями пищевого происхождения, такие как кишечная палочка и сальмонелла, практически невозможно обнаружить с помощью нюхательного теста.
Даже если запах присутствует (возможность этого крайне мала), эти бактерии, вероятно, будут находиться в пище в таком небольшом количестве, что он окажется совершенно незаметен для человеческого носа. К тому же, нас могут сбить с толку ароматы приправ, использованные в блюде.
Еще меньше шансов учуять неприятный запах в овощах. Чаще всего микробы, которые могут быть в них занесены, находятся внутри, а не на поверхности. В связи с этим определить, насколько продукт испорчен, практически невозможно. Также Гилмор отмечает, что для некоторых продуктов, например, дорогих сыров, резкий запах — обязательный атрибут.
Такой же особенностью обладают ферментированные продукты, но есть их или нет — выбор человека. Ученый советует внимательно относиться к условиям хранения продуктов и не рисковать своим здоровьем в случае, если вы не уверены в качестве еды. Тем более, что некоторые случаи пищевых заболеваний вызваны бактериальными загрязнителями, источник которых до сих пор является для исследователей загадкой.
Недавно российские ученые создали экологичный пленочный материал, в котором продукты питания хранятся дольше, чем в полиэтилене. Такого эффекта удалось достичь благодаря добавлению в структуру материала масла чайного дерева, которое обладает антибактериальными свойствами.
Олеся Маевская