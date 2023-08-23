18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что кофеин помогает похудеть
Напитки, в составе которых содержится кофеин, помогают сжигать жир.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Низкокалорийные напитки с содержанием кофеина (то есть чай и кофе без молока) помогают снизить уровень жира в организме. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Medicine.
В ходе исследования ученые использовали генетические данные 10 тысяч человек. Сотрудников Института заинтересовали гены, которые влияют на скорость распада кофеина. Оказалось, что люди с мутацией в генах CYP1A2 и AHR имеют более низкий индекс массы тела и долю жира, накапливающегося в организме. Таким образом они меньше подвержены риску возникновения диабета второго типа. Это свойство связывают с более медленным расщеплением кофеина, который благодаря этому гораздо дольше остается в крови.
По мнению ученых, ускорение метаболизма связано с уникальными свойствами кофе. Дело в том, что он увеличивает термогенез (процесс, влияющий на выделение тепла в организме и окисление жиров, которые превращаются в энергию), тем самым способствуя лучшему обмену веществ. Исследователи считают, что в ряде случаев такой метод действует лучше таблеток для похудения.
Авторы работы подчеркнули, что несмотря на положительное влияние кофеина на снижение концентрации жира в организме, все еще неизвестно, какие могут быть последствия от долгосрочного употребления напитков с кофеином.
Ранее ученые установили дозу кофеина, которая вызывает головные боли: его частое потребление усиливает боли, а умеренное, наоборот, оказывает положительный эффект на здоровье.
Анна Морозова