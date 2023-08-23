19:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 23 августа
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Для Индии это третья по счету миссия. Перед этим посадку безуспешно попыталась cовершить российская «Луна-25».
Государства-члены БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении.
Он напомнил, что советские войска на Курской дуге дали «жесткий и решительный отпор фашизму» и сделали «еще один шаг к его окончательному разгрому».
ФСБ сообщила, что по пытавшимся проникнуть на территорию Брянской области украинским диверсантам был нанесен массивный артиллерийский удар.
Участие инвесторов в этом процессе будет добровольным.