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Главные новости к вечеру 23 августа
19:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 23 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Индийская станция «Чандраян-3» села на поверхность Луны

Для Индии это третья по счету миссия. Перед этим посадку безуспешно попыталась cовершить российская «Луна-25».

Страны БРИКС договорились об условиях расширения сообщества

Государства-члены БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении.

Медведев напомнил о победе над фашизмом в годовщину битвы на Курской дуге

Он напомнил, что советские войска на Курской дуге дали «жесткий и решительный отпор фашизму» и сделали «еще один шаг к его окончательному разгрому».

ФСБ рассказала о бое с диверсантами в Брянской области

ФСБ сообщила, что по пытавшимся проникнуть на территорию Брянской области украинским диверсантам был нанесен массивный артиллерийский удар.

ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами

Участие инвесторов в этом процессе будет добровольным.

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