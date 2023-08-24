10:34 (мск), источник: Известия
Актеры сериала «Библиотекарь» рассказали о трудностях на съемках
Актеры, исполняющие роли в сериале «Библиотекарь», 24 августа рассказали «Известиям» об испытаниях во время съемок.
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В сериале, который был снят по одноименному роману Михаила Елизарова, группировки, именуемые «библиотеками» или «читальнями», охотятся за волшебными книгами советского писателя Дмитрия Громова. Любое мошенничество между «библиотеками» вызывало кровопролитный конфликт, который проводился в глухом месте с использованием лишь холодного оружия. Все эти баталии представлены и в сериале.
Съемки сражений героев проходили в лесу и в карьере при высокой температуре. Кроме того, актерам приходилось сражаться в семикилограммовых костюмах и под постоянным надзором гримеров.
«Сложнее всего физиологически было снимать в каньоне. Это первая сатисфакция, в которой участвовал мой герой. Там была жара просто. Показывал термометр +35, по моим ощущениям — все +40, потому что ты и в свитере, в каких-то латах, в этих доспехах и еще что-то делать. В общем, там было очень тяжело», — рассказал актер Никита Ефремов.
В свою очередь его партнер по съемкам актер Михаил Тройник отметил длительность подготовки подобных сцен.
«Мы снимали несколько дней под палящим солнцем, в этих костюмах. Мне не так еще, конечно, досталось, как моим коллегам. У меня не самый горячий костюм. Это было с физической точки зрения самое сложное», — подчеркнул он.
Между тем актер Андрей Мерзликин рассказал о дружественной атмосфере на площадке.
«Ты никогда бы не заставил себя пойти в лес и целый день 12 часов провести на свежем воздухе, помахивая вот этими палками. А это работа такая, поэтому делается изнутри с радостью. Тут друзья, товарищи», — заключил он.
С 29 июня сериал доступен к просмотру в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv, а уже 27 августа его увидят зрители телеканала РЕН ТВ.
Реализация проекта стала возможной благодаря непосредственному участию генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина.