В России стало на 400 тысяч пенсионеров меньше

По состоянию на 1 января в стране было зарегистрировано 41,78 млн пенсионеров, на 1 июля — 41,37 млн. Как отмечает газета, это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы.
В основном уменьшилось число неработающих пенсионеров — 33,86 млн по сравнению с 33,54 млн. Количество работающих пенсионеров также снизилось — с 7,9 млн до 7,8 млн.
При этом размер выплат с января по июнь увеличился — в среднем с 19 322 ₽ до 19 475 ₽ У работающих пенсионеров — до 16 114 ₽, неработающие пенсионеры стали получать в среднем на 21 ₽ больше.
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Давид Кришталь отметил, что сокращение числа российских пенсионеров прежде всего связано с переходным периодом пенсионной реформы. Этот период предполагает, что в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию выходят только те, кому она положена досрочно.
До этого профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета им. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, кому из россиян увеличат пенсии в сентябре.