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12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: мозг собаки более восприимчив к женской речи

Такую же реакцию показывают младенцы.

Источник: Reuters

Согласно новому исследованию, опубликованному группой венгерских ученых в журнале Communications Biology, собаки ярче реагируют на женскую речь. Специалисты отправили дрессированных питомцев на фМРТ-исследование и выявили поразительное сходство между их мозгом и мозгом младенцев.

Общаясь с существами, имеющими ограниченную языковую компетентность (например, с младенцами и животными), мы говорим особым образом для привлечения и удержания их внимания. Речь, ориентированная на младенца, очень важна, поскольку она способствует здоровому когнитивному, социальному и языковому развитию малыша.

Мозг детей настроен именно на этот стиль речи, но оказалось, что мозг собак тоже к нему чувствителен. В ходе МРТ обученные, находящиеся в сознании собаки слушали речь, обращенную к питомцам, младенцам и взрослым, записанную 12 женщинами и 12 мужчинами в ходе реальных взаимодействий с их близкими.

Исследование показало, что слуховые области мозга животных больше реагировали на речь, обращенную к собакам и младенцам, чем на речь, обращенную к взрослым. Интересно, что речевая чувствительность мозга собак была более выражена, если они слышали женщин.

«Что делает этот результат особенно интересным, так это то, что у собак, в отличие от младенцев, эта чувствительность не может быть объяснена ни древней реакцией на сигналы сородичей, ни внутриутробным воздействием женского голоса, — пишут ученые. — Наши результаты могут, таким образом, служить доказательством нейронных предпочтений, которые собаки развили во время их приручения».

Недавнее исследование показало, что кошки плохо реагируют на голос незнакомцев. Но если к питомцу обращается его хозяин, ситуация кардинально меняется.

Олеся Маевская

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