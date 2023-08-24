13:27 (мск), источник: Вокруг Света
INAH: в Мексике найдено 1000-летнее блюдо с изображением мистического человека-ягуара
На артефакте изображен мистический покровитель элиты древнего народа.
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В 1930 году в Мексике, в 12 километрах от города Кампече, открыли древнее поселение Кансакбе. Что интересно, оно никогда не было предметом систематических исследований — там преимущественно хранили материалы для строительства дороги, соединяющей Кампече с Меридой. Но теперь здесь нашли блюдо, которое может привлечь более пристальное внимание археологов к Кансакбе.
Дорогу между мексиканскими городами Кампече и Мерида начали расширять в 1990-е годы, и именно тогда неподалеку от Кансакбе раскопали два здания дворцового типа. Заинтересовавшись находкой, археологи начали здесь раскопки, провели подробное картографирование участка и защитили постройки.
Теперь, во время все тех же поисковых работ, археологи нашли керамическое полихромное блюдо. Оно находилось в месте погребения человека. И, судя по смыслу орнамента и изображения на блюде (оно, к слову, первоначально было покрыто солями и карбонатами), этот человек принадлежал к местной элите.
Что же было на том изображении? Как сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), на блюде фигурирует либо ягуар, либо человек, одетый в шкуру ягуара, стоящий на скамейке. А обрамлен рисунок небольшими прямоугольниками, напоминающими панцири черепах.
Исследователи говорят, что такие типы изображений распространены в керамике майя позднего классического периода (600−900 годы нашей эры), а фигура в центре рисунка — сверхъестественное существо, известное как нагваль или науалес. Именно оно обычно ассоциировалось с людьми, способными превращаться в ягуара, пуму или волка. Их эквивалентом считались вахи — существа, которые защищали членов элиты народов майя.