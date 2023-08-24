13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Юный рыбак из США выловил кошелек, набитый деньгами
Находку вернули владельцу.
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14-летний Коннор Халса из города Мурхед (штат Миннесота, США) ловил рыбу с семьей на Лесном озере, когда на его крючок попалась «добыча». «Я думал, что поймал огромную рыбу, поэтому сильно натянул леску», — рассказал юный рыбак.
На самом же деле подросток выловил бумажник с двумя тысячами долларов (почти 189 тысяч рублей) наличными. Как сообщает UPI, по визитной карточке внутри удалось найти владельца — им оказался фермер из Айовы Джим Денни, который потерял его во время рыбалки на озере годом ранее.
«Шансы когда-либо найти или подцепить бумажник на глубине шести метров минимальны», — отметил владелец находки. Денни приехал в Мурхед, чтобы забрать «улов», и предложил Халсе денежное вознаграждение, но подросток отказался от него. Тогда в благодарность мужчина подарил подростку мини-холодильник и пригласил его семью на ужин.
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Олеся Маевская