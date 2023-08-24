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15:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Сколько будет стоить букет цветов к 1 сентября?

Цены на цветы растут вверх.

Источник: РИА "Новости"

Чем ближе День знаний, тем выше ценник на цветы. В среднем букеты уже подорожали на 17%. Соответствующее исследование провела ИТ-компания «Эвотор», изучив чеки из цветочных магазинов в 14 субъектах РФ.

«Эксперты проанализировали среднюю стоимость цветочного букета в регионах РФ: оценка проводилась за период с 1 по 20 августа 2023 года и 2022 года. Средняя стоимость букета цветов в августе составила 1526 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году средняя цена школьного букета составила 1219 рублей (по продажам за 31 августа — 1 сентября 2022 года), в 2021 году — 1096 рублей, а в 2020 году — 984 рубля.

Сколько сейчас стоят букеты цветов?

По данным аналитиков, дороже букеты выходят у москвичей, а дешевле — у пермяков. При этом в исследовании не указаны вид и количество цветов в букете. В среднем на покупку цветов в августе тратили так:

  • Москва ― 2142 ₽
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра ― 2077 ₽
  • Краснодарский край ― 1952 ₽
  • Иркутская область ― 1936 ₽
  • Санкт-Петербург ― 1684 ₽
  • Татарстан ― 1634 ₽
  • Калининградская область ― 1555 ₽
  • Новосибирская область ― 1539 ₽
  • Ставропольский край ― 1431 ₽
  • Самарская область ― 1386 ₽
  • Свердловская область ― 1372 ₽
  • Воронежская область ― 1302 ₽
  • Челябинская область ― 1274 ₽
  • Пермский край ― 1105 ₽

Сколько стоят букеты к 1 сентября?

На многочисленных флористических сайтах уже вывешены объявления о ценах на букеты ко Дню знаний. Их можно заказать заранее и получить за сутки или в день торжества. Разброс цен большой, как и выбор букетов. В среднем цена за цветочную композицию стартует от 1900−2000 рублей (где-то указана цена с учетом доставки, а где-то без).

Например, в Москве букетик из пяти гипсофил в подарочной упаковке можно заказать онлайн от 2900 ₽ У этого же продавца, но для жителей Новосибирска ― от 3200 ₽, в Казани ― от 2700 ₽, в Самаре ― от 2500 ₽

Букет из роз обойдется дороже. В Москве и Подмосковье цены за 15 красных цветков стартуют в среднем от 3000 рублей. В Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и в Воронеже немного дешевле ― примерно от 2200 ₽ Композиция из 7−11 гербер в среднем обойдется родителям в 2500—4500 ₽

В целом, в интернете можно найти даже многосоставные букеты по разумным ценам, в пределах 3000 ₽ Также флористы предлагают большие композиции в плетеных корзинках. Цены зависят от наполнения, в среднем такой подарок может стоить от 3500−6000 ₽

Как сэкономить?

Вместо живых цветов маркетплейсы предлагают букетики из сухоцветов. Их цена в среднем стартует от 1000 ₽ (без учета доставки). Из самых ходовых — букеты из подкрашенного хлопка в сочетании с разными травами и небольшими цветочками. Также можно приобрести лаванду примерно за 400 ₽ за небольшой букет.

Существенно сэкономить можно на местных рынках. Там можно поторговаться и сбить цену на несколько сотен рублей. Бесплатно нарвать цветы можно на своем огороде. Как правило, многие дачники специально высаживают заранее георгины, эустомы, хризантемы или гладиолусы, чтобы их срезать к 1 сентября.

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