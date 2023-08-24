15:52 (мск), источник: Аргументы и факты
Сколько будет стоить букет цветов к 1 сентября?
Цены на цветы растут вверх.
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Чем ближе День знаний, тем выше ценник на цветы. В среднем букеты уже подорожали на 17%. Соответствующее исследование провела ИТ-компания «Эвотор», изучив чеки из цветочных магазинов в 14 субъектах РФ.
«Эксперты проанализировали среднюю стоимость цветочного букета в регионах РФ: оценка проводилась за период с 1 по 20 августа 2023 года и 2022 года. Средняя стоимость букета цветов в августе составила 1526 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году средняя цена школьного букета составила 1219 рублей (по продажам за 31 августа — 1 сентября 2022 года), в 2021 году — 1096 рублей, а в 2020 году — 984 рубля.
По данным аналитиков, дороже букеты выходят у москвичей, а дешевле — у пермяков. При этом в исследовании не указаны вид и количество цветов в букете. В среднем на покупку цветов в августе тратили так:
На многочисленных флористических сайтах уже вывешены объявления о ценах на букеты ко Дню знаний. Их можно заказать заранее и получить за сутки или в день торжества. Разброс цен большой, как и выбор букетов. В среднем цена за цветочную композицию стартует от 1900−2000 рублей (где-то указана цена с учетом доставки, а где-то без).
Например, в Москве букетик из пяти гипсофил в подарочной упаковке можно заказать онлайн от 2900 ₽ У этого же продавца, но для жителей Новосибирска ― от 3200 ₽, в Казани ― от 2700 ₽, в Самаре ― от 2500 ₽
Букет из роз обойдется дороже. В Москве и Подмосковье цены за 15 красных цветков стартуют в среднем от 3000 рублей. В Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и в Воронеже немного дешевле ― примерно от 2200 ₽ Композиция из 7−11 гербер в среднем обойдется родителям в 2500—4500 ₽
В целом, в интернете можно найти даже многосоставные букеты по разумным ценам, в пределах 3000 ₽ Также флористы предлагают большие композиции в плетеных корзинках. Цены зависят от наполнения, в среднем такой подарок может стоить от 3500−6000 ₽
Вместо живых цветов маркетплейсы предлагают букетики из сухоцветов. Их цена в среднем стартует от 1000 ₽ (без учета доставки). Из самых ходовых — букеты из подкрашенного хлопка в сочетании с разными травами и небольшими цветочками. Также можно приобрести лаванду примерно за 400 ₽ за небольшой букет.
Существенно сэкономить можно на местных рынках. Там можно поторговаться и сбить цену на несколько сотен рублей. Бесплатно нарвать цветы можно на своем огороде. Как правило, многие дачники специально высаживают заранее георгины, эустомы, хризантемы или гладиолусы, чтобы их срезать к 1 сентября.