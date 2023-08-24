14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследования: музыка положительно влияет на человека
В День странной музыки собрали несколько выводов ученых о том, почему музыка важна для психики.
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Сегодня отмечается Международный день странной музыки. Этот праздник придумал музыкант Патрик Грант в 1998 году. Произведения этого композитора сочетают в себе несколько жанров и стилей: от популярной и классической музыки до пост-панка и эмбиента. Из-за такого неординарного подхода музыкант не мог найти студию, которая бы хотела записать его альбом или хотя бы диск. В итоге он основал свой собственный лейбл Strange Music («Странная музыка»), и для его продвижения вписал в календарь праздников необычную дату, 24 августа. В этот день родился дедушка Гранта, который был его наставником и поддерживал любые творческие начинания.
Этот день существует для того, чтобы познакомить людей с новыми жанрами и стилями музыки, которая расширяет кругозор и позволяет по-новому взглянуть на окружающий мир. Но как на человека влияют известные и любимые песни?
При прослушивании музыки активируются практически все участки мозга: от слуховой коры до зон, ответственных за память. Ученые считают, что музыка очень важна для психики. И вот доказательства.
Многие люди включают любимые песни во время грусти. И это действительно помогает. Ученые провели анализ 104 научных работ и заметили, что прослушивание музыки снижает стресс. Так, уровень кортизола («гормон стресса», выделяемый надпочечниками во время тревожных ситуаций) становится меньше, пульс замедляется, люди начинают чувствовать себя спокойнее. Эксперимент показал, что особенно сильный положительный эффект виден у тех, кто прослушивал медленные композиции.
Тем не менее быстрая музыка также может позитивно влиять на психологическое состояние. Австралийские ученые опросили 400 первокурсников, чтобы узнать, как они снимают стресс. Оказалось, что любимые композиции — самый популярный и эффективный способ расслабиться.
Большую пользу психике может приносить не только прослушивание музыки. В одном исследовании ученые анализировали данные психологического состояния 70 человек, среди которых только половина являлась музыкантами.
Оказалось, что те, кто играет на музыкальных инструментах, испытывают меньше стресса и имеют большее удовлетворение жизнью. Это связано с тем, что во время исполнения композиций люди находятся в состоянии покоя, полностью концентрируясь на своей деятельности и испытывая вдохновение.
Также исследование показало, что зачастую у музыкантов память лучше, чем у других людей. Ученые связывают это с тем, что при обучении игры на инструментах приходится запоминать звуки, ноты и движения, необходимые для воспроизведения композиций. Поначалу это все очень сложно, но со временем запоминать информацию становится легче.
За счет того, что приятная музыка улучшает настроение, увеличивается производительность труда. Исследование провели среди IT-специалистов.
В течение 5 рабочих недель подопытные то работали в тишине, то слушали музыку, которую выбирали сами. Параллельно с этим они заполняли опросники, где отмечали, успевали ли они закончить работу в срок или, наоборот, выполняли ее дольше обычного. Результаты показали, что в тишине респонденты чаще были в плохом настроении и реже успевали выполнить намеченный на день план. А когда плейлист снова включался, IT-специалисты чувствовали улучшение и справлялись с задачами быстрее.
Также музыка помогает сосредоточиться и не отвлекаться на шум. Однако не все треки оказывают положительное влияние. Так, композиции со словами заставляют людей отвлекаться чаще, поэтому ученые советуют включать во время работы инструментальные произведения.
Ученые провели один из крупнейших мета-анализов 97 исследований о влиянии музыки на уровень боли.
Оказалось, что приятная музыка снижает боль на 1,13 балла. Также композиции могут предотвратить передачу болевых сигналов от спинного мозга к головному, что помогает при разных видах неприятных ощущений.
Это может быть связано с дофамином — нейромедиатором, который вырабатывается, когда происходит что-то приятное, например, прослушивание медленных композиций. А немелодичная современная музыка может только усилить боль.
В 1997 году американские ученые провели исследование, которое показало, что в течение 10−15 минут после прослушивания Моцарта люди лучше справляются с тестами на пространственное мышление. Эта научная работа закрепила в массовом сознании тот факт, что музыка этого композитора повышает уровень IQ (также это назвали «эффектом Моцарта»). Правда, дальнейшие эксперименты не доказали значительного влияния сонат на интеллект.
Однако другие исследования показали, что музыка все же положительно влияет на мозговую деятельность. Оказалось, что пространственное мышление улучшилось у 800 школьников, правда, на короткое время — 10−15 минут. Также оказалось, что аудиоистория авторства Стивена Кинга улучшает когнитивные способности мышления.
Исследователи считают, что эффект связан не с самими композициями, а с эмоциями. Во время прослушивания любимых композиций или захватывающих историй у человека улучшается настроение, он чувствует прилив энергии. Это приводит к кратковременному повышению концентрации внимания.