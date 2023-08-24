14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Посещение курсов во взрослом возрасте снижает риск деменции
При этом область обучения значения не имеет.
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По мнению ученых из Института развития, старения и рака Университета Тохоку в Сендае (Япония), посещение курсов и занятия новыми хобби улучшают когнитивные функции и снижают риск деменции у взрослых. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.
Специалисты проанализировали генетические и медицинские данные почти 300 тысяч человек из Британского биобанка. Они были получены в период с 2006 по 2010 годы, когда добровольцам было от 40 до 69 лет. В среднем к моменту настоящего исследования за ними наблюдали в течение семи лет.
На основании генотипа участникам была присвоена индивидуальная прогностическая «оценка риска» развития деменции. Добровольцы самостоятельно сообщали, посещали ли они какие-либо занятия по образованию для взрослых, не указывая их частоту, предмет или академический уровень.
Авторы сосредоточили внимание на данных первого регистрационного визита и третьего контрольного визита в период с 2014 по 2018 годы. Во время этих приемов участникам предлагался ряд психологических и когнитивных тестов, например, на подвижный интеллект, зрительно-пространственную память и время реакции.
Важно отметить, что результаты были схожими, когда из исследования были исключены участники с диабетом, гиперлипидемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком или психическими заболеваниями. Это означает, что наблюдаемый более низкий риск не был обусловлен исключительно симптомами распространенных в зрелом возрасте болезнями.
Результаты также показали, что участники, принимавшие участие в занятиях по обучению взрослых, сохраняли подвижный интеллект и невербальное мышление лучше, чем их сверстники, которые этого не делали. Однако образование взрослых не повлияло на сохранение зрительно-пространственной памяти или времени реакции.
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Олеся Маевская