14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Озеленение городов резко увеличило численность насекомых
Это доказывает, что различные растения способны улучшить биоразнообразие.
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Исследователи из Мельбурнского института в Австралии заметили, что с увеличением количества растений в городах всего за три года в семь раз выросло и количество видов насекомых. Это подтверждает преимущество проектов по озеленению городов. Результаты исследования опубликованы в Ecological Solutions and Evidence.
Исследование проводилось в небольшой зеленой зоне Мельбурна. Оно показало, что рост разнообразия и сложности растений также привело к увеличению видов хищников и насекомых-паразитов. Они играют немаловажную роль в балансе экосистемы, поскольку контролируют популяцию вредоносных жуков и прочих насекомых. Результат особенно важен, так как территория, где проводились наблюдения, окружена улицами и зданиями.
Данное исследование показывает, насколько положительное влияние на биоразнообразие и экосистемы городских территорий оказывают небольшие озеленительные инициативы.
Также озеленение городов положительно влияет на биологические процессы. Исследование показало, что жизнь рядом с зелеными зонами замедляет старение.
Анна Морозова