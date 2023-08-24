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14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Озеленение городов резко увеличило численность насекомых

Это доказывает, что различные растения способны улучшить биоразнообразие.

Источник: unsplash.com

Исследователи из Мельбурнского института в Австралии заметили, что с увеличением количества растений в городах всего за три года в семь раз выросло и количество видов насекомых. Это подтверждает преимущество проектов по озеленению городов. Результаты исследования опубликованы в Ecological Solutions and Evidence.

Исследование проводилось в небольшой зеленой зоне Мельбурна. Оно показало, что рост разнообразия и сложности растений также привело к увеличению видов хищников и насекомых-паразитов. Они играют немаловажную роль в балансе экосистемы, поскольку контролируют популяцию вредоносных жуков и прочих насекомых. Результат особенно важен, так как территория, где проводились наблюдения, окружена улицами и зданиями.

Данное исследование показывает, насколько положительное влияние на биоразнообразие и экосистемы городских территорий оказывают небольшие озеленительные инициативы.

Такие меры помогают смягчить негативные последствия урбанизации и способствуют созданию более устойчивых городских сред.

Также озеленение городов положительно влияет на биологические процессы. Исследование показало, что жизнь рядом с зелеными зонами замедляет старение.

Анна Морозова

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