16:36 (мск), источник: Lenta.Ru
Жители Подмосковья пожаловались на нашествие ядовитых пауков-ос
Жители Московской области пожаловались на нашествие ядовитых пауков-ос. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.
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Членистоногих, достигающих вместе с лапами пяти сантиметров в длину, замечали в Раменском, Домодедове, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе. При этом местные жители побоялись приближаться к паукам-осам из-за риска укусов.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, представителей данного вида можно встретить и в городе, и на дачах — в домах, беседках и огородах. Он отметил, что изначально паук-оса не был типичным представителем фауны Подмосковья и преимущественно встречался в южных регионах России, но из-за потепления климата и наличия кормовой базы расселился в более северные районы.
Данный вид, как и другие пауки, имеет ядовитые железы — хелицеры. Однако специалисты заверили, что членистоногие, обитающие на территории Подмосковья, не представляют опасности для людей. Укус паука-осы, южнорусского тарантула, паука-крестовика приведет к раздражению кожи, но не стоит забывать о возможной аллергической реакции.
«Жители нашего региона наблюдают пауков-ос уже не первое лето, они, так же как и богомолы, постепенно расселялись с юга на север и образовали на территории Московской области устойчивые популяции. Нашим гражданам не стоит паниковать при встрече с этими паукообразными. Не нужно убивать пауков, ведь они являются важным звеном в экосистеме, но и трогать руками их не следует во избежание укусов, большинство которых происходит из-за придавливания членистоногого. А кому понравится, когда его давят?» — предупредил Фирсов.