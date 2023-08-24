17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден способ при помощи кофе сделать бетон прочнее
Австралийские инженеры заменили часть песка в бетонной смеси на кофейную гущу.
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Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) нашли способ сделать бетон намного прочнее. Для этого они использовали обжаренную кофейную гущу. По словам специалистов, такой метод поможет уменьшить количество отходов от производства кофе. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Cleaner Production.
В Австралии ежегодно образуется около 75 миллионов килограммов отходов молотого кофе, и большая часть из них отправляется на свалки. В целом в мире ежегодно накапливается до 10 миллиардов килограммов отработанного кофе, поэтому новая разработка может быть экологически полезной.
Исследователи превратили отработанную кофейную гущу в биоуголь при помощи пиролиза — термического разложения органических и многих неорганических соединений при 350 градусах Цельсия (в узком смысле — разложение органических природных соединений при недостатке кислорода). Далее полученное соединение использовали для замены части песка, необходимого для изготовления бетона. Новый материал стал прочнее почти на 30%.
«Структурно кофейный биоуголь сам по себе более мелкий, чем песок… Но это также пористый материал, поэтому он позволяет цементу связываться внутри пористой структуры самого биоугля», — сказал Шеннон Килмартин-Линч, один из исследователей.
По словам ученых, исследование пока что находится на ранних этапах, но команда уже получила многообещающие результаты. Планируется разработать стратегии внедрения и начать полевые испытания.
Известно, что особый состав бетона помог Пантеону оставаться целым в течение двух тысяч лет. Его получали за счет смешивания негашеной извести непосредственно с пуццоланой и водой при чрезвычайно высоких температурах.
Анна Морозова