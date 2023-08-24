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18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Одинокий волк-иммигрант возродил лесную экосистему в Канаде

Его потомство и по сей день влияет на окружающую среду.

Источник: John A. Vucetich/Michigan Technological University

В 1997 году волк-одиночка пересек ледяной мост, который на короткое время соединял Канаду с отдаленным островом Айл-Ройал, расположенным у побережья Мичигана на озере Верхнее и известным своим богатым биоразнообразием. Его появление возродило угасающую популяцию хищников, пострадавшую от болезней и инбридинга — скрещивания близкородственных форм в пределах одной популяции. Одновременно с этим запустилось улучшение всей лесной экосистемы, показало исследование сотрудников Мичиганского технологического университета.

Результаты работы они опубликовали в журнале Science Advances. «Такие проблемы, как инбридинг и низкое генетическое разнообразие, вызывают серьезную озабоченность у ученых, — отметили авторы научной работы. — Но это первое исследование, которое показывает, что генетические проблемы не просто влияют на конкретную популяцию и увеличивают риск их вымирания, но также оказывают действительно серьезное воздействие на все другие виды».

Первые волки прибыли на остров в конце 1940-х годов, и их основной добычей стали лоси, что положило начало самому длительному исследованию системы «хищник — жертва» в мире. К 1980-м годам волки оказались в беде из-за появления собачьего парвовируса (чрезвычайно заразного и потенциально смертельного заболевания желудочно-кишечного тракта), в результате чего их численность снизилась с 50 до примерно 12 особей.

Хотя болезнь в конечном итоге исчезла, популяция восстановилась не сразу. Причиной был серьезный инбридинг, который привел к снижению репродуктивности и наследственным болезням, таким как деформация позвоночника, часто наблюдающаяся у чистопородных собак. «Если вы — дикий волк и вам приходится уничтожать добычу, например, лося, который в восемь раз больше вас, это может сделать жизнь в дикой природе для вас очень тяжелой», — сказали ученые.

Того самого первого волка-иммигранта ученые назвали М93. Он не имел отношения к существующей популяции, а также выигрышно выделялся среди других самцов — его внушительные габариты являлись преимуществом при защите территории от соперников и охоте на копытных. М93 быстро возглавил одну из трех волчьих стай острова и стал отцом 34 щенков, что значительно улучшило генетическое здоровье популяции, а также привело к уменьшению количества лосей.

Эти прожорливые травоядные животные съедают до 14 килограммов растительности в день. Сократив их численность, волки косвенно помогли восстановить лес, в особенности — пихты бальзамические. Деревья начали расти темпами, не наблюдавшимися десятилетиями, что положительно повлияло как на растительность, так и на местных зверей и птиц. Десятилетиями потомство М93 помогало местной флоре и фауне, пока по иронии судьбы репродуктивный успех не навредил стае.

К 2008 году, через два года после смерти M93, 60% генофонда популяции волков оказалось унаследовано именно от него, что привело к возобновлению генетических отклонений. В результате к 2015 году популяция сократилась до двух особей.

К счастью, программа восстановления популяции волков, стартовавшая в 2018 году, снова принесла баланс в экосистему, и в настоящее время на острове обитает около 30 волков и чуть менее тысячи лосей. По мнению ученых, принцип внедрения небольшого количества особей можно применить к другим популяциям хищников, таких как львы или гепарды, находящихся под угрозой исчезновения и страдающих от вредных последствий инбридинга, чтобы аналогичным образом улучшить состояние популяций и окружающих их экосистем.

Недавно на территорию Новой Зеландии вернулись почти исчезнувшие попугаи. Впервые за 40 лет на Северном острове выпустили нескольких самцов какапо.

Олеся Маевская

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