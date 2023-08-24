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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Специалисты рассказали, чем опасны пробуждения среди ночи

Они могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

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Сон — важный процесс, который нужен для отдыха организма и восстановления сил. Поэтому пробуждения в три-четыре часа ночи, с которыми сталкиваются многие люди, могут доставлять много неудобств.

В традиционной китайской медицине этот период времени связан с работой пяти внутренних органов. И хотя у этой старой теории нет научного подтверждения, раннее пробуждение действительно может быть связано с рядом заболеваний. Редакторы китайского портала «Знания о здоровье» собрали пять основных проблем, о которых может сигнализировать нарушение сна, а также некоторые рекомендации, как их исправить.

Источник: Freepik

1. Пробуждение может быть связано с заболеваниями сердца.

Люди с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы часто просыпаются в предрассветное время, так как ночью частота сердечных сокращений и кровяное давление падают, и запускаются механизмы самозащиты организма. Если вы постоянно просыпаетесь ранним утром и чувствуете стеснение в груди и одышку, лучше обратиться к кардиологу. Также не забывайте, что роль играет поддержание здорового образа жизни — сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и отказ от вредных привычек.

2. Плохой сон может указывать на проблемы с желудком.

Этот орган — один из самых активных в три-четыре ночи. Если вы просыпаетесь в это время и испытываете дискомфорт в желудке, это может быть проявлением язвы или гастрита. Рекомендуется избегать острой пищи, не переутомляться, регулярно питаться и избегать длительных периодов голодания, чтобы уменьшить неприятные ощущения.

Источник: Freepik

3. Причиной раннего пробуждения может стать больная печень.

Согласно теории традиционной китайской медицины, три-четыре часа ночи — самое активное время функционирования печени. Заболевания, связанные с этим органом, такие как гепатит, ожирение и другие, могут привести к ухудшению качества сна и предрассветному пробуждению. Для здоровья печени решающее значение играют ограничение потребления алкоголя и отказ от переедания.

4. Почечные проблемы тоже могут быть причиной подъема до рассвета.

С трех до четырех часов ночи почки активно работают, и связанные с ними заболевания, такие как нефрит и уремия, могут ухудшить качество сна и привести к преждевременному пробуждению. Лучшие помощники в этом случае — сбалансированная диета, умеренные физические нагрузки и своевременные походы в туалет.

Источник: Freepik

5. Пробуждение может быть связано со стрессом или психологическими проблемами.

Очень важно уметь справляться со стрессом в повседневной жизни и регулировать свои эмоции. Обратитесь за помощью к психологу и изучите методы релаксации и расслабления, такие как медитация и йога. В то же время поддерживайте баланс во времени работы и отдыха, а также привыкайте засыпать в одно и то же время и как можно раньше, — все это может помочь улучшить качество ночного сна. Помните, что здоровье — это наш самый ценный актив, и мы всегда должны заботиться о своем теле.

Недавно эксперт по сну поделился секретами быстрого засыпания. Это поможет улучшить сон и снять беспокойство.

Олеся Маевская

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