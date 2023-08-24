18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Специалисты рассказали, чем опасны пробуждения среди ночи
Они могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.
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Сон — важный процесс, который нужен для отдыха организма и восстановления сил. Поэтому пробуждения в три-четыре часа ночи, с которыми сталкиваются многие люди, могут доставлять много неудобств.
В традиционной китайской медицине этот период времени связан с работой пяти внутренних органов. И хотя у этой старой теории нет научного подтверждения, раннее пробуждение действительно может быть связано с рядом заболеваний. Редакторы китайского портала «Знания о здоровье» собрали пять основных проблем, о которых может сигнализировать нарушение сна, а также некоторые рекомендации, как их исправить.
Люди с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы часто просыпаются в предрассветное время, так как ночью частота сердечных сокращений и кровяное давление падают, и запускаются механизмы самозащиты организма. Если вы постоянно просыпаетесь ранним утром и чувствуете стеснение в груди и одышку, лучше обратиться к кардиологу. Также не забывайте, что роль играет поддержание здорового образа жизни — сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и отказ от вредных привычек.
Этот орган — один из самых активных в три-четыре ночи. Если вы просыпаетесь в это время и испытываете дискомфорт в желудке, это может быть проявлением язвы или гастрита. Рекомендуется избегать острой пищи, не переутомляться, регулярно питаться и избегать длительных периодов голодания, чтобы уменьшить неприятные ощущения.
Согласно теории традиционной китайской медицины, три-четыре часа ночи — самое активное время функционирования печени. Заболевания, связанные с этим органом, такие как гепатит, ожирение и другие, могут привести к ухудшению качества сна и предрассветному пробуждению. Для здоровья печени решающее значение играют ограничение потребления алкоголя и отказ от переедания.
С трех до четырех часов ночи почки активно работают, и связанные с ними заболевания, такие как нефрит и уремия, могут ухудшить качество сна и привести к преждевременному пробуждению. Лучшие помощники в этом случае — сбалансированная диета, умеренные физические нагрузки и своевременные походы в туалет.
Очень важно уметь справляться со стрессом в повседневной жизни и регулировать свои эмоции. Обратитесь за помощью к психологу и изучите методы релаксации и расслабления, такие как медитация и йога. В то же время поддерживайте баланс во времени работы и отдыха, а также привыкайте засыпать в одно и то же время и как можно раньше, — все это может помочь улучшить качество ночного сна. Помните, что здоровье — это наш самый ценный актив, и мы всегда должны заботиться о своем теле.
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Олеся Маевская