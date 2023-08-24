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18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 24 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша»
Владимир Путин побеседовал в Кремле с экипажем танка Т-80 «Алеша» Вооруженных сил России, который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова
Президент США Джо Байден в заявлении по случаю Дня независимости Украины объявил о новых санкциях против России.

Число пенсионеров в России сократилось на 400 тысяч человек
В основном уменьшилось число неработающих пенсионеров.

Роскомнадзор предупредил о масштабном отключении сим-карт
Роскомнадзор обнаружил 9 млн сим-карт с неактуальными персональными данными. Если их владельцы не подтвердят информацию в ближайшие дни, их должны отключить от связи.

В России впервые выдали ипотеку по QR-коду
Сумма кредита составила 6 млн рублей.

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