18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 24 августа
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша»
Владимир Путин побеседовал в Кремле с экипажем танка Т-80 «Алеша» Вооруженных сил России, который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.
США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова
Президент США Джо Байден в заявлении по случаю Дня независимости Украины объявил о новых санкциях против России.
Число пенсионеров в России сократилось на 400 тысяч человек
В основном уменьшилось число неработающих пенсионеров.
Роскомнадзор предупредил о масштабном отключении сим-карт
Роскомнадзор обнаружил 9 млн сим-карт с неактуальными персональными данными. Если их владельцы не подтвердят информацию в ближайшие дни, их должны отключить от связи.
В России впервые выдали ипотеку по QR-коду
Сумма кредита составила 6 млн рублей.