18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Тенерифе заметили аномалию, замедляющую время
Ученые обнаружили на острове уникальный гравитационный эффект, вызывающий феномен замедления времени.
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Остров Тенериф, находящийся в Атлантическом океане, популярен среди туристов. Тенериф считается идеальным, очень красивым, очаровывающим местом, куда стремятся приехать люди со всего мира, желающие отдохнуть от суеты. Однако те, кто посетил этот остров, сообщает о странных ощущениях: время будто бы ползет, как улитка, мир словно останавливается. Ученые объяснили этот феномен уникальным гравитационным эффектом. Об этом пишет газета El Pais.
Как утверждают исследователи, на Тенерифе люди живут гораздо спокойнее, медленнее, без суеты, наслаждаясь каждой минутой. И все это благодаря феномену замедления времени. И главное — из-за него продолжительность жизни уже выросла на 15 лет, и она продолжает увеличиваться. Также люди получают возможность использовать более 11 часов в сутки для дополнительных активностей.
Отмечается, что островитяне относятся к жизни более философски, их восприятие гармоничнее по сравнению с другими территориями. Такой темп помогает людям смотреть на смысл своего существование по-новому, пересмотреть ценности и правильно расставить приоритеты.
Феномен замедления времени привел к различным гипотезам. Например, некоторые считают, что аномалия может быть связана с расположением острова — Тенериф находится на вулканически активной территории. Другие же предполагают, что это может быть результатом внешних межпланетных воздействий или последствиями магнитных полей.
По мнению ученых, данное открытие станет важным шагом для дальнейших исследований гравитационной волны, которая представляет собой распространяющуюся со скоростью света «рябь» пространственно-временной ткани. Эксперты уверены, что их ждет еще много прорывных открытий, которые будут способствовать лучшему пониманию законов природы и принесут пользу человечеству в целом.
Ранее геологи объяснили, что такое гравитационная дыра и откуда она взялась в Индийском океане.
Анна Морозова