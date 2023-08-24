Ученые объяснили появление в океане осьминожьих «детских садов» Скопление осьминогов у побережья Калифорнии оказалось вызвано вулканами
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18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые объяснили появление в океане осьминожьих «детских садов»

Скопление осьминогов у побережья Калифорнии оказалось вызвано вулканами.

Источник: AP 2023

Около 20 тысяч жемчужных осьминогов, издалека похожих на россыпь драгоценных камней, скопились у подножия гигантской подводной горы недалеко от побережья Калифорнии. Оказалось, что они ищут теплую воду, просачивающуюся через морское дно, и используют ее для ускорения вылупления детенышей из яиц, сообщает The Guardian.

В 2018 году ученые открыли этот невероятный «детский сад» осьминогов площадью 333 гектара. Это самое большое и самое впечатляющее когда-либо найденное место для их размножения. С точки зрения физиологии, моллюски выбрали нетипичное для них место: на глубине 3200 метров под поверхностью океана во мраке ледяной бездны.

После серии погружений дистанционно управляемого подводного аппарата для изучения этой территории команда под руководством морского ученого Джеймса Барри из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бэй (MBARI) поняла, почему именно подножье подводной горы настолько привлекательно для осьминогов. Все дело в теплой воде, которая идет от гидротермальных вулканических источников. «Они никогда не бывают настолько горячими, чтобы сварить яйца осьминога», — указал биолог.

Группы яиц сконцентрированы именно в расщелинах, где вода нагревается до комфортных для них 11℃. Именно эти условия и повышают шансы детенышей на выживание. Такая температура ускоряет рост и обмен веществ, тем самым сокращая период инкубации до 21 месяца. Кроме того, в этих условиях у мам-осьминогов есть больше возможностей для защиты и поддержания своего потомства.

Недавно ученые выяснили, что для адаптации на новом месте осьминоги редактируют собственную РНК. Исследователи проверили их способность подстраиваться под низкие температуры.

Анна Морозова

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