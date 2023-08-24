19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В мозге людей с ожирением обнаружили особенности
Речь идет о связях между областями, отвечающими за контроль пищевого поведения и усвоение информации о сытости.
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Ученые из Миланского университета Бикокка обнаружили у людей с ожирением особенности в связях в определенной области мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.
В эксперименте участвовали 23 взрослых человека с нормальным весом и столько же людей с избыточным. Обе группы прошли функциональную магнитно-резонансную томографию, а также оценку импульсивности, тяги к еде, аппетита и неявной предвзятости к пищевым и непищевым стимулам.
В результате исследования ученые обнаружили, что у людей с высоким индексом массы тела (ИМТ) наблюдалась усиленная взаимосвязь между двумя областями головного мозга — частью зрительной коры и вентральной областью покрышки. Последняя играет важную роль в системе вознаграждения и мотивации (обычно это механизм, управляющий зависимостями), а зрительная кора отвечает за визуальную обработку изображений пищи. В то же время у людей с высоким ИМТ уменьшалась связь с нижней лобной извилиной, регулирующей когнитивный контроль, то есть таким людям сложно управлять своим влечением к пище.
Таким образом, из-за нарушений баланса в связях люди с ожирением испытывают сильную тягу к еде, в особенности к высококалорийной. У людей с нормальным весом такого не наблюдалось.
«Наши результаты открывают путь к новым методам лечения ожирения, обеспечивая доказательство концепции того, что неинвазивные методы нейростимуляции мозга могут использоваться для модуляции активности среднего мозга и связи через латеральную префронтальную кору», — пишут авторы исследования в отчете.
Ранее генетики рассказали, кому ожирение может передаваться по наследству. В зоне риска люди, часто испытывающие стресс, ведущие неправильный образ жизни и питания.
Анна Морозова