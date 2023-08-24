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20:40 (мск), источник: Газета.Ру

Роза Сябитова объяснила, почему молодые россияне боятся заводить семьи

Телеведущая Роза Сябитова в интервью «Газете.Ru» выразила мнение, что молодые россияне в возрасте 25−35 лет не вступают в брак из-за неуверенности в завтрашнем дне и детских психологических травм.

«Отсутствие уверенности в завтрашнем дне из-за низких доходов и невозможности обеспечить свои потребности не способствует желанию заводить семью. При этом идея “Бог даст ребенка — и даст на ребенка”, которая срабатывала на нашем поколении, на них не действует, — сказала она. — Печальный родительский опыт обернулся для большинства современных детей психологической травмой. И в результате мы имеем поколение, которое боится заводить семью».

По словам свахи, родителям не следует «давить моралью» на своих взрослых детей в вопросе брака. Лучшим решением проблемы Сябитова назвала уважительный диалог и собственный пример счастливой семьи:

«Нам, родителям, для начала стоит перестать использовать угрозы и давление моралью. Вместо этого мы должны начать вести человеческий диалог, в котором совместными усилиями и примером найдем выход».

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