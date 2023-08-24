Роза Сябитова объяснила, почему молодые россияне боятся заводить семьи

«Отсутствие уверенности в завтрашнем дне из-за низких доходов и невозможности обеспечить свои потребности не способствует желанию заводить семью. При этом идея “Бог даст ребенка — и даст на ребенка”, которая срабатывала на нашем поколении, на них не действует, — сказала она. — Печальный родительский опыт обернулся для большинства современных детей психологической травмой. И в результате мы имеем поколение, которое боится заводить семью».
По словам свахи, родителям не следует «давить моралью» на своих взрослых детей в вопросе брака. Лучшим решением проблемы Сябитова назвала уважительный диалог и собственный пример счастливой семьи:
«Нам, родителям, для начала стоит перестать использовать угрозы и давление моралью. Вместо этого мы должны начать вести человеческий диалог, в котором совместными усилиями и примером найдем выход».