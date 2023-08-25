Чем консервирование отличается от консервации?

— Консервация и консервирование представляют собой словообразовательные дублеты, то есть это слова, которые дублируют значения друг друга и которые должны были бы быть полностью взаимозаменяемыми, но сложилось так, что по отношению к пище говорят, что ее консервируют. Более употребительным является вот этот дублет — консервирование овощей, огурцов и так далее.
Под консервацией чаще всего подразумевают целый комплекс работ, которые необходимо провести, если мы хотим законсервировать не пищу, а какой-то объект, например, заводской цех мы решили остановить на год. Для того, чтобы за этот год он не пришел в полный упадок, нужно много чего сделать: смазать станки, накрыть специальными дощатыми коробами. Это огромный комплекс работ, который обычно называют консервацией, а не консервированием.
Но это традиция словоупотребления. Строго говоря, консервация и консервирование — это дублеты, то есть слова, которые с помощью разных суффиксов образованы от одной и той же производящей основы.
По данным «Большой российской энциклопедии», у этого термина есть несколько определений:
Процесс сохранения и защиты от разрушения и повреждений архитектурных, историко-культурных и археологических памятников, художественных произведений, книг, документов.
Технические меры, которые обеспечивают защиту от коррозии двигателей, станков и другого оборудования во время бездействия, перед длительным хранением.
Обработка древесины антисептическими средствами, обугливание или окрашивание ее для придания стойкости против гниения.
Временная приостановка хода, развития, деятельности чего-либо (например, консервация строительства).
По данным «Большой российской энциклопедии», это обработка пищевых продуктов и кормов различными способами, направленными на предотвращение их порчи при длительном хранении. Порча может быть вызвана жизнедеятельностью микроорганизмов, а также нежелательной активностью некоторых ферментов, входящих в состав продуктов. Консервирование останавливает эти процессы.