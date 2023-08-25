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10:47 (мск), источник: Известия

Число утечек информации в мире выросло в 2,4 раза

В первой половине 2023 года в мире произошло 5,5 тыс. случанв утечки информации, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,3 тыс. случаев). Об этом рассказали «Известиям» в компании Infowatch, основываясь на собственном исследовании.

Источник: Reuters

Лидерство по украденным данным принадлежит США. За полгода аналитики зафиксировали 1957 случаев компрометации информации компаний и госорганов этой страны. Этот факт ничуть не удивляет, пояснил эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско. США — огромная страна с хорошо развитой информационной инфраструктурой, то есть там больше объектов для атаки, чем в других странах.

«По той же причине много инцидентов фиксируется и в развитых европейских странах. Однако есть все основания предполагать, что в будущем в лидеры антирейтинга могут вырваться страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — считает Александр Вураско.

В России обратная тенденция. За первое полугодие эксперты выявили 288 случаев утери данных, а за такой же период в прошлом году — 341 (-15,5%). Аналитики связывают это с тем, что подразделения IТ и информационной безопасности российских компаний и госорганов адаптировались к ландшафту киберугроз, складывающемуся после начала СВО.

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