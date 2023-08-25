Театр на Таганке открыл юбилейный сезон двумя премьерами советских авторов

Свою первую комедию «Шестеро любимых» Алексей Арбузов написал, будучи заведующим литературной частью колхозного театра. Как отмечал драматург, «комедия создавалась с учетом местных средств и возможностей и была необыкновенно проста. В списке действующих лиц значилось всего шесть человек (три девушки и трое мужчин), была одна декорация, к тому же в ней и не имелось никаких особых атрибутов, которых нельзя было бы достать в любом селе».
Режиссер спектакля Александр Пронькин в аннотации маркировал постановку как сюрреалистический соцреализмом. Но, похоже, за сюр здесь отвечают только англоязычные поп-хиты, которые оказываются ни к селу, ни к городу. Да и к сюру, что самое обидное, тоже не имеют отношения. Но и с этим досадным промахом спектакль можно смело рекомендовать к просмотру.
Второй спектакль основан на произведении легенды 1960-х Геннадия Шпаликова. Он написал сценарий «Причала» для дипломной работы выпускников режиссерского факультета ВГИКа Владимира Китайского и Хельмута Дзюбы. Картина так и не вышла, но сценарий Шпаликов забыть не смог.
По сути, всё своеобразие этой дорожной истории на сцене определяют два мотива — дороги и Москва, а конечный результат зависит от успешности их воплощения. В кинематографе с его зрелищными возможностями реализовать эти мотивы несложно, в театре — проблемно.
На заднике весь спектакль висит экран, и зритель ждет поясняющего изображения, но, как выясняется, экран здесь для других целей. С его помощью режиссер постановки Сергей Тонышев объясняется в любви Геннадию Шпаликову. Под занавес это своеобразное ружье, то есть экран, выстреливает кадрами финала «Долгой счастливой жизни», единственной режиссерской работы Шпаликова.