11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 25 августа
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ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов Минобороны
За поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о «быстром заработке» и сулящие за работу 10−20 тысяч рублей.
Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для России
Кадыров выразил соболезнования родным и близким Пригожина.
Средства ПВО уничтожили в небе над Калужской областью украинскую ракету С-200
Система противовоздушной обороны сбила в небе над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200.
Трампа отпустили под залог после короткого ареста
Сумма залога составила $200 тыс. Он находился в тюрьме около 20 минут.
Число утечек информации в мире выросло в 2,4 раза
Лидерство по украденным данным принадлежит США.