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Спецоперация на Украине
11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 25 августа

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов Минобороны
За поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о «быстром заработке» и сулящие за работу 10−20 тысяч рублей.

Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для России
Кадыров выразил соболезнования родным и близким Пригожина.

Средства ПВО уничтожили в небе над Калужской областью украинскую ракету С-200
Система противовоздушной обороны сбила в небе над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200.

Трампа отпустили под залог после короткого ареста
Сумма залога составила $200 тыс. Он находился в тюрьме около 20 минут.

Число утечек информации в мире выросло в 2,4 раза
Лидерство по украденным данным принадлежит США.

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