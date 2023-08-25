В Гнёздове обнаружена древнейшая в России дорога возрастом 1100 лет

Древняя Гнёздовская дорога представляет собой впервые зафиксированный археологическим образом сухопутный участок знаменитого торгового пути «из варяг в греки» и, по всей видимости, в IX—XI веках предназначалась для «волока» (транспортировки по суше) речных судов в окрестностях древнего Гнёздова. Об этом сообщает пресс-релиз Смоленско-Гнёздовской объединённой экспедиции.
Открытие исследователей стало результатом многолетних работ Смоленско-Гнёздовской объединённой экспедиции Государственного Исторического музея, МГУ им. М. В. Ломоносова и музея-заповедника «Гнёздово» с использованием передовых методов воздушного лазерного сканирования LiDAR.
Гнёздовский комплекс расположен в 12 километрах от современного Смоленска на берегах Днепра. Центральное Гнёздовское городище является руинами древнерусской крепости IX—XI веков и часто отождествляется со Смоленском ранних русских летописей, который погиб не позднее 1025 года и уже не отстраивался на прежнем месте. Многие исследователи также связывают древнее Гнёздово с топонимами «крепость Милиниска» из византийских трактатов и «Сюрнесгард» из скандинавских текстов.
«В IX—XI веках, в период формирования древнерусского государства, который соответствует “эпохе викингов” в Северной Европе, Гнёздовское поселение было одним из крупнейших в Восточной Европе с населением до 1000 человек и представляло собой ключевой пункт по обслуживанию торгового пути “из варяг в греки”. В окрестностях Гнёздова речные суда, шедшие из Скандинавии в Византию и обратно, переполненные товарами и добычей, перемещались из речной системы Западной Двины в речные артерии бассейна Днепра», — говорит руководитель Смоленской экспедиции ГИМ, к.и.н. Вероника Мурашева.
Хотя население Гнёздова в IX—XI веках было в основном славянским, выходцы с территории Скандинавии (преимущественно из Средней Швеции, Готланда, Аландских островов) составляли значительную часть — до четверти — его населения и вносили весомый вклад в превращение Гнёздова-Смоленска в ключевой центр трансконтинентальной торговли.
Визитной карточкой Гнёздовского комплекса и в наши дни остается огромный курганный могильник, сохранивший несколько тысяч насыпей. Однако в IX—XI веках общее число насыпей было значительно выше и могло достигать 5000, что делает Гнёздово крупнейшим курганным могильником «эпохи викингов» не только в Восточной Европе, но и в Европе вообще.
Воздушное лазерное сканирование Гнёздовского комплекса на основе передовой технологии LiDAR (Light Detection and Ranging), реализованное в 2018—2020 годах, открыло перед учеными новые горизонты и перспективы для исследования инфраструктурной составляющей древнего Гнёздова.
«Лазерная съемка позволила не только выявить новые археологические объекты, например, неизвестные курганные насыпи, но и проследить неочевидные на первый взгляд закономерности в расположении тех, которые уже были неплохо изучены и задокументированы», — отмечает руководитель отряда музея-заповедника «Гнёздово» и научно-исследовательского проекта по LiDAR-съемке, к.и.н. Василий Новиков.
В частности, анализ данных LiDAR-сканирования Лесной группы, второй по величине курганной группы Гнёздова, расположенной в северо-восточной части комплекса и насчитывающей не менее 1000 сохранившихся насыпей, показал наличие следов зонирования могильника, а также позволил переосмыслить природу проселочной дороги, разделяющей могильник на две части.
«На протяжении многих лет считалось, что грунтовая дорога, которая проходит через Лесную курганную группу по оси ЮЗ-СВ и используется жителями современного Гнёздова, была проложена не раньше XVII века прямо через курганы, в результате чего значительная часть насыпей была уничтожена, — объясняет руководитель полевых работ, к.и.н. Иван Савченко. — Однако в ходе изучения материалов LiDAR-съемки выяснилось, что на высокоточных топографических моделях в дорожном рельефе не выявляются свидетельства ранее существовавших на этом конкретном месте объектов. Воздушное сканирование не зафиксировало в топографии дороги серьезных перепадов высот, каковые традиционно наблюдаются на месте разъезженных или даже раскопанных “на снос” курганных насыпей».
Более того, как стало очевидно благодаря лазерной съемке, характер расположения примыкающих к дороге курганов скорее указывает на то, что отнюдь не она нарушила структуру могильника, прорезав его насквозь, а напротив — погребальные сооружения формировались вдоль неё, выстраиваясь в две условно прямые линии.
По результатам анализа материалов LiDAR-съемки было решено провести инвазивные исследования (археологические раскопки) дороги и изучить её стратиграфию, чтобы проверить гипотезу о синхронном функционировании дороги и могильника.
В наиболее широких местах дороги была заложена серия разрезов с целью поиска свидетельств уничтоженных насыпей — ровиков курганов, погребальных кострищ, камер, ям. Исходя из общей плотности «застройки» могильника курганными насыпями, именно в этих разряженных пространствах, где расстояние между примыкающими к дороге курганами достигает максимального значения, уничтоженные насыпи и следы их разрушений следовало бы искать и ожидать в первую очередь.
Раскопки показали отсутствие следов разрушенных курганов: не выявлены ни ровики несохранившихся насыпей, ни остатки погребальных кострищ. Напротив, во всех траншеях зафиксировано равномерное залегание материковой поверхности шириной не менее четырех метров и больше. Такое расстояние между курганами подтверждает гипотезу, что ось современной дороги никогда не застраивалась и в древности образовывала широкую просеку, которая могла использоваться в качестве полноценного пути сообщения, пригодного, в том числе, для больших процессий.
Только прослеживаемая на LIDAR-съемке длина этого пути, который можно называть «средневековой Гнёздовской дорогой», составляет до 450 метров. Дорога имеет четкую (азимут 43−47°) северо-восточную ориентацию. Это вдвойне примечательно с учетом локализации Новосёлок, еще одного археологического поселения X—XI вв.еков, который расположен в пяти километрах к северо-востоку от Гнёздовского городища. Сопоставление LiDAR-съемки со спутниковыми снимками местности указывает на то, что Новосёлковское городище, ближайшее синхронное Гнёздову на северо-восточном направлении археологическое поселение, располагается ровно на оси гнёздовской дороги.
Любопытно, что в историографии и ранее выдвигались гипотезы о существовании древнего сухопутного пути между Гнёздовским поселением и Новосёлками. Новосёлки, вероятно, были поселением-сателлитом Гнёздова и в IX—X веках могли выполнять функцию его форпоста, базы военного отряда, прикрывавшего город с северо-востока. Именно с этого направления через речку Дубровенка к Гнёздову подходил один из маршрутов пути «из варяг в греки», связывавший Двину и Днепр. Еще в начале 2000-х годов учеными высказывалось предположение, что финальный отрезок речного маршрута на его кратчайшем пути, то есть ровно между Гнёздовым и Новосёлками, мог преодолеваться волоком, по суше, с перетаскиванием лодок и грузов вручную. Нынешние исследования полностью подтверждают эту гипотезу.
Более того, насколько можно судить, древняя дорога из Гнёздова в Новосёлки может быть прослежена даже за пределами курганного могильника. На той же пятикилометровой оси выявляются, как минимум, два участка проселочной дороги с аналогичной северо-восточной ориентацией и азимутом 44−49°: от санатория «Красный Бор» до построенной в XIX веке железнодорожной ветки (1100 метров) и от железной дороги до городища Новосёлки (800 метров). Очень вероятно, что они также являются артефактами «средневековой гнёздовской дороги», сохранившимися в современной топографии.
Примечательно, что вдоль дороги вытянуты курганы с наиболее богатыми погребениями из когда-либо обнаруженных на территории Лесной группы, которые считаются захоронениями гнёздовской знати рубежа IX—X вв.еков.
«Мы условно назвали эту дорогу “Аллеей Вождей”. Именно вдоль этой дороги, идущей через могильник, расположены самые ранние и одновременно наиболее богатые погребения Гнёздова, в том числе, знаменитый курган Л-13, в котором в 1949 году была обнаружена древнейшая на территории Древней Руси кириллическая надпись. Вдоль неё тянутся и другие известные ранние гнёздовские курганы — Л-38, Л-47, Л-210 и другие», — рассказывает руководитель отряда Смоленской экспедиции ГИМ в Лесной группе, к.и.н. Сергей Каинов.
Обнаружение 1000-летней дороги на территории Гнёздова знаменует собой новую главу в изучении одного из важнейших археологических комплексов на территории России. Систематическое использование и расширение применения методов высокоточного воздушного сканирования, GIS-анализа и цифрового моделирования, реализуемое в комплексе с более традиционными методами археологических исследований, открывает большие перспективы для археологии Гнёздова. Несомненно, такой подход будет способствовать накоплению широкого спектра впечатляющих данных о характере функционирования одного из ключевых раннегородских центров эпохи Древней Руси и его взаимодействия с сельской округой.
«Весьма вероятно, что перед нами — не единичный пример средневекового сухопутного маршрута в окрестностях древнего Гнёздовского поселения, который отпечатался в топографии местности и сохранился до нашего времени, — подчеркивает Иван Савченко. — Мы продолжим расширять зону исследований и рассчитываем на новые интригующие результаты».
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