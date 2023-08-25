12:58 (мск), источник: РБК Life
Археологи раскрыли пугающие находки под пирамидой майя
Исследование подтвердило гипотезу о жертвоприношениях.
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Национальный институт антропологии и истории (INAH) Мексики поделился результатами изучения находок, сделанных четыре месяца назад в храме майя на территории памятника Мораль-Реформа (штат Табаско). Там обнаружили захоронения из человеческих черепов, фрагментов челюстей, костей нижних и верхних конечностей, что говорит о возможном обезглавливании и расчленении. Анализ подтвердил, что как минимум два человека были обезглавлены и принесены в жертву в поздний классический период (600−900 годы н.э.).
Среди проводивших исследование — антрополог Мириам Анжелика Камачо Мартинес.
Пока провели морфоскопический анализ пяти черепов (всего нашли 13 захоронений) — выяснилось, что все они принадлежали мужчинам. Двум на момент смерти было 17−25 лет, двум другим — 33−45 лет и еще одному — 25−35 лет.
Форму всех пяти черепов искусственно изменили. Как отметила антрополог Камачо Мартинес, этот признак указывает на высокий статус человека в доколумбовом обществе майя. Черепа деформировали с раннего возраста — головы шинировали. Такие практики приводили к гиперостозу — разрастанию костей.
На двух черепах из пяти обнаружили следы обезглавливания. Но неясно, когда отсекли голову — при жизни или посмертно. Но одном из этих черепов зубы инкрустированы жадеитом — минералом зеленого цвета.
Ученые также отметили, что у людей, чьи останки нашли под пирамидой, были проблемы со здоровьем. Например, гипоплазия, или недоразвитие, эмали указывает на плохое питание в детстве или перенесенные инфекции в раннем возрасте. Зубной камень и кариес свидетельствуют о питании, основанном на углеводах, вероятно кукурузе.