13:29 (мск), источник: Lenta.Ru
Медведь залез в чужую кормушку в российском нацпарке и попал на видео
Бурый медведь нашел чужую кормушку в российском национальном парке «Ленские столбы» и попал в объектив видеоловушки.
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Ролик, предоставленный госинспектором Романом Широких, публикует Telegram-канал нацпарка.
На видео видно, как хищник обнюхивает стоящий на опушке солонец — специальную кормушку с солью для копытных животных. Медведь залезает в него лапой, пытаясь найти что-то съедобное.
Осмотрев солонец, хищник оглядывается и уходит в лес.