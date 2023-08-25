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13:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведь залез в чужую кормушку в российском нацпарке и попал на видео

Бурый медведь нашел чужую кормушку в российском национальном парке «Ленские столбы» и попал в объектив видеоловушки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик, предоставленный госинспектором Романом Широких, публикует Telegram-канал нацпарка.

На видео видно, как хищник обнюхивает стоящий на опушке солонец — специальную кормушку с солью для копытных животных. Медведь залезает в него лапой, пытаясь найти что-то съедобное.

Осмотрев солонец, хищник оглядывается и уходит в лес.

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