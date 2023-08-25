16:07 (мск), источник: Российская газета
Археологи прочитали рунические надписи из древнего Новгорода
Рунические надписи на предметах, найденных при раскопках в Новгороде, содержат личные имена и части футарка — скандинавского рунического алфавита. Таковы итоги расшифровки археологами совместной экспедиции Института археологии РАН, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого рунических надписей из древнего Новгорода.