Чем консервирование отличается от консервации Филологи отвечают, можно ли заменять эти слова в речи
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
16:07 (мск), источник: Российская газета

Археологи прочитали рунические надписи из древнего Новгорода

Рунические надписи на предметах, найденных при раскопках в Новгороде, содержат личные имена и части футарка — скандинавского рунического алфавита. Таковы итоги расшифровки археологами совместной экспедиции Института археологии РАН, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого рунических надписей из древнего Новгорода.

Источник: Институт археологии РАН

Четыре из пяти находок — различных документов и надписей, датированы 1160−1170 годами и относятся к самому раннему периоду застройки Немецкого двора — официального представительства и торговой фактории немецких купцов в XII—XVI вв.еках. В Немецком дворе селились немецкие и голландские купцы, что подтвердил анализ двух надписей.

«Присутствие скандинавских рунических надписей в Немецком дворе представляется чрезвычайно важным для понимания его возникновения и ранней истории», — говорит заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Он напомнил, что археологические раскопки двух последних лет позволили установить где именно находился Немецкий двор — торговая фактория, принадлежащая Ганзе, где ганзейские купцы были обязаны жить, хранить товары и вести торговлю.

Владимир Емельяненко

 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
археологияХорошие новости