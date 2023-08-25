Главным режиссером РАМТ назначена Марина Брусникина

Он отметил, что РАМТ пережил сезон без главного режиссера после того, как Егора Перегудова, ученика Алексея Бородина, пригласили возглавить Театр Маяковского.
«С Мариной нас связывает целая биография, она в 2013 году поставила замечательный спектакль “Лада, или Радость” После этого она сделала еще три спектакля. Сейчас на выпуске пятый. 11 сентября мы представим ее премьеру “Здесь дом стоял”, — рассказал Бородин.
По его словам, коллектив прекрасно принял Брусникину.
«В нашем театре исторически была женская энергия. Когда-то им руководила Наталья Сац, была Мария Кнебель. Продолжать наше дело, историю РАМТа, мне кажется, важно. Когда Марина Брусникина согласилась на мое предложение, у меня был день ликования», — подчеркнул он.