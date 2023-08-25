14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Никарагуа родилась абсолютно белая пума
Через несколько месяцев посетители смогут увидеть ее своими глазами.
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В Центральном зоопарке Никарагуа месяц назад родился белоснежный детеныш пумы. Как передает The Reuters, специалисты отмечают, что это первая в стране пума-альбинос, родившаяся в неволе, и одна из четырех подобных хищниц в мире.
Хотя малыш хорошо ест и активно двигается, сотрудники зоопарка говорят, что ему нужно больше ухода и внимания из-за чувствительности к свету. Альбиноса и двух его бежевых пятнистых братьев и сестер держат в герметичной клетке, чтобы их мать не подвергалась стрессу и не путала запахи новорожденных с человеческими запахами.
Отец малышей содержится в отдельном вольере, поскольку известно, что самцы пумы убивают своих детенышей. Когда котятам исполнится три месяца, зоопарк планирует показать их широкой публике.
Недавно в Теннесси родился детеныш жирафа без пятен. Самку сетчатого жирафа представили публике спустя месяц с момента появления на свет.
Олеся Маевская