37-метровая голограмма с выставки «Станция Манеж» попала в Книгу рекордов России

Уникальное достижение зафиксировал представитель Книги рекордов России. Голограмма в виде прибывающего поезда «Иволга 3.0» и светодиодный экран размером с девятиэтажный дом — одни из самых эффектных объектов выставки.
«Мы внедряем в городском транспорте передовые отечественные ИТ-решения, которые делают поездки по столице комфортнее и безопаснее. Такую задачу поставил Сергей Собянин. На выставке “Станция Манеж” мы также показываем посетителям лучшие современные технологии, в том числе крупнейшую в России голограмму. Она символизирует инновационность транспортного комплекса столицы», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На огромном экране показывают главные достижения московского транспорта в цифрах, а также мультимедийное шоу, в конце которого появляется голограмма.
Выставка «Станция Манеж» проходит на одной из площадок Московского урбанистического форума в Центральном выставочном зале «Манеж» до 10 сентября. Вход свободный.