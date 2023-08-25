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14:33 (мск), источник: MOS.Ru

37-метровая голограмма с выставки «Станция Манеж» попала в Книгу рекордов России

Огромная 37-метровая голограмма с выставки «Станция Манеж» Московского урбанистического форума попала в Книгу рекордов России как самая большая в стране.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Уникальное достижение зафиксировал представитель Книги рекордов России. Голограмма в виде прибывающего поезда «Иволга 3.0» и светодиодный экран размером с девятиэтажный дом — одни из самых эффектных объектов выставки.

«Мы внедряем в городском транспорте передовые отечественные ИТ-решения, которые делают поездки по столице комфортнее и безопаснее. Такую задачу поставил Сергей Собянин. На выставке “Станция Манеж” мы также показываем посетителям лучшие современные технологии, в том числе крупнейшую в России голограмму. Она символизирует инновационность транспортного комплекса столицы», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На огромном экране показывают главные достижения московского транспорта в цифрах, а также мультимедийное шоу, в конце которого появляется голограмма.

Выставка «Станция Манеж» проходит на одной из площадок Московского урбанистического форума в Центральном выставочном зале «Манеж» до 10 сентября. Вход свободный.

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