16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выявили механизмы принятий решений в мозге
Мозг «перелистывает» варианты во время выбора лучшего.
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Команда нейробиологов из Калифорнийского университета в Беркли выявила молекулярные механизмы в мозге, которые наблюдаются в момент принятия решений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.
Известно, что с принятием решений связаны две области мозга — орбитофронтальная кора (ОФК) и передняя поясная кора (ППК). На них и сосредоточили свое внимание специалисты, когда проводили эксперимент на обезьянах. Подопытным хирургически вживили устройства, которые считывали нейронную активность, проявлявшуюся во время определения с выбором между несколькими вариантами на экране компьютера. Затем ученые применили сложные методы декодирования, чтобы расшифровать процессы в ОФК и ППК.
Оказалось, что переключение между разными вариантами в ОФК приводило к изменениям сигналов, связанных с решением, в ППК. То есть нейроны орбитофронтальной коры участвуют в представлении важности разных вариантов и как бы «перелистывают» их туда-сюда, взвешивая все за и против, а сам выбор фактически определяется передней поясной корой.
В будущем это открытие позволит разработать более эффективные меры и стратегии для продвижения здорового образа жизни. Это может помочь людям, злоупотребляющим вредными веществами, а также пациентам с ожирением.
Недавно ученые определили факторы развития любопытства у обезьян. Результаты исследования приматов дают понять, почему людям удается лучше обучаться в группе, чем индивидуально.
Анна Морозова