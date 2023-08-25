16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании впервые пересадили матку от человека к человеку
Но повторить операцию врачи смогут нескоро.
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Британцы первыми смогут попробовать на себе революционную операцию по трансплантации матки, пишет The Daily Mail. Профессор Ричард Смит из Имперского колледжа Лондона провел знаковую процедуру вместе с коллегой Изабель Кирога из Оксфордского центра трансплантации. Ее успешно пересадили 34-летней не биологической женщине. Орган пожертвовала сестра, пациентки у которой уже есть дети.
Медики оптимистичны в отношении того, что в этом году она сможет успешно пройти ЭКО, что дает надежду тысячам бесплодных женщин. Однако им придется ждать до двух десятилетий, прежде чем они получат возможность пройти эту операцию. По словам одного из хирургов, хотя британское законодательство обязывает медиков оказывать биологическим и трансженщинам одинаковую помощь, многие врачи еще не готовы взять на себя такую ответственность.
Во-первых, не все готовы взяться за процедуру с морально-этической точки зрения. Во-вторых, операция сложна технически: у пациентов различаются анатомия таза, кровеносная система и микробиом. К тому же, необходимы дополнительные исследования и наблюдения за пациенткой. Потому по примерным оценкам врачей-революционеров их коллеги будут готовы повторить подобную процедуру не ранее, чем «через 10−20 лет».
Недавно ученые пересадили почки свиньи человеку. Генетически модифицированные органы в человеческом организме продолжали работать более недели.
Олеся Маевская