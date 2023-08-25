17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдена новая оптическая иллюзия, показывающая, какой вы человек
Глубокий мыслитель или супер нерешительный?
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Новая оптическая иллюзия быстро начала набирать популярность в Интернете и вызвала восхищение пользователей. Дело в том, что она определит, к какому типу людей, возможно, вы относитесь. Некоторые пользователи отмечают, что результаты настолько правдивы, что это пугает. Многие говорят о том, что-то, что они первым увидели на картинке, идеально описывают их личность.
Чтобы пройти тест, нужно посмотреть на изображение и определить, что вы увидели в первую очередь. Кому-то сразу бросается в глаза поднятая рука, а кто-то обращает внимание на лицо кричащего мужчины. То, что вы разглядели сначала, и должно определить, какой вы человек.
Если сначала вы заметили поднятую вверх руку, это означает, что вы хорошо умеете справляться с проблемами в стрессовых ситуациях и способны решить любую, даже самую сложную, задачу. Однако когда приходит время простого выбора, вы становитесь нерешительным человеком. Например, вам может понадобиться много времени, чтобы понять, где пообедать или куда сходить на прогулку.
Если же первым в глаза бросился кричащий мужчина, значит, что вы глубокий мыслитель, постоянно исследующий свой внутренний мир. Саморефлексия, то есть способность разбираться в себе, — ваш стиль жизни. Вы понимаете свои сильные и слабые стороны. Но необходимо помнить, что нужно быть добрым к себе и принимать себя таким, какой вы есть. Нужно помнить, что никто не совершенен.
Ранее в Сети появилась иллюзия, которая вызвала споры у пользователей. Дело в том, что все видят цифры, но об их количестве никто так и не смог договориться.
Анна Морозова