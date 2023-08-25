17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Иммунные клетки связали с регуляцией настроения
Они также влияют на развитие депрессии и болезни Альцгеймера.
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Специалистам Медицинской школы Икана на горе Синай удалось обнаружить, что основные клетки-регулировщики иммунного ответа — Т-клетки (Tregs) — также играют роль в стабилизации настроения. Кроме того, нарушение в функционировании Tregs может быть связано с депрессией и болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS Nexus.
Эксперимент проводили на лабораторных мышах, которых разделили на две группы: в первой показатели Tregs были в норме, а у второй — снижены. Подопытные выполняли стандартные задания, разработанные для оценки уровня депрессии и беспокойства у грызунов.
Результаты показали, что мыши с недостатком Tregs чаще прятались в темноте, были менее активны и хуже обеспечивали себе безопасность. То есть такие животные проявляли признаки депрессии и тревожности, выглядели более подавленными по сравнению с сородичами с нормальными показателями T-клеток. Также у грызунов, выведенных специально для моделирования болезни Альцгеймера, при снижении Tregs наблюдались когнитивные нарушения: ухудшение внимания, памяти, речи, восприятия, управляющих функций. Интересно, что при восстановлении нормального их числа у животных фиксировали улучшение — у них почти исчезли патологические изменения поведения.
Ученые считают, что истощение T-клеток вызывает рост периферических иммунных клеток, часть из которых проникает в мозг через гематоэнцефалический барьер — структуру головного мозга, регулирующую проникновение в центральную нервную систему чужеродных и ядовитых веществ, всасывающихся в кровь или образовавшихся в самом организме. Таким образом они могут вызвать воспалительные реакции в гиппокампе, отвечающем за формирование эмоций и переход кратковременной памяти в долговременную. Именно из-за этого механизма возникают тревога, депрессия или когнитивные искажения по типу болезни Альцгеймера.
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Анна Морозова