17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
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Самолет Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе
БРИКС объявила о расширении организации
Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ станут полноформатными членами БРИКС с 1 июня 2024 года.
США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова
Президент США Джо Байден в заявлении по случаю Дня независимости Украины объявил о новых санкциях против России.
Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша»
Владимир Путин побеседовал в Кремле с экипажем танка Т-80 «Алеша» Вооруженных сил России, который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.
Япония начала сброс в океан воды с «Фукусимы-1»
Очищенная вода будет сбрасываться на расстоянии одного километра от берега через построенный подводный туннель.
Индийская станция «Чандраян-3» села на поверхность Луны
Для Индии это третья по счету миссия. Перед этим посадку безуспешно попыталась cовершить российская «Луна-25».
Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Ему было 80 лет.